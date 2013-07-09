Ünal Aysal: Transferde son sözü Terim söyleyecek

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, sarı kırmızılıların transfer gündemindeki Wellington ile Melo'nun son durumuyla ilgili noktayı koydu. Aysal, yaptığı açıklamada, "Galatasaray 'ın ön libero mevkii, iskeletimizdeki en büyük eksikliğin yaşandığı yerdir. Önceliğimiz bu mevkiidir. Melo ve Wellington ile bir yere kadar gelinmiştir. Teknik heyetimiz seçimlerini yapacak. Şu anda top hocamızda. Karar verildiği taktirde bu transfer bitecek. Tahmin ediyorum bu hafta sonuna kadar işi bitireceğiz. Telaşımız ve acelemiz yok. Önemli olan doğru seçimi doğru zaman da yapmaktır" dedi. Umut Bulut transferiyle ilgili de konuşan Aysal, "Sanıyorum bu hafta içerisinde bu transfer de bitecek" dedi.