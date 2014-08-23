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Spor

Ünal Aysal: Şikeye bulaşmış adamla ne dostluk yapacağım ki!

Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu'nun 'Belçikalı olduğu için dostluk kelimesinin Türkçe anlamını bilmiyor' sözlerine Ünal Aysal'dan yanıt geldi

23 Ağustos 2014 21:32

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, kendisi için, "Belçikalı olduğu için dostluk kelimesinin anlamını bilmiyor" diyen Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'ya sert çıktı.

Hürriyet'in haberine göre, Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun, FB TV'de, Galatasaray Başkanı Ünal Aysal aleyhine yaptığı açıklamalar büyük yankı yarattı. Uslu'nun, "Ünal Aysal herhalde Belçikalı olduğu için dostluk kelimesinin Türkçe anlamını bilmiyor" sözlerine Aysal'dan karşılık geldi.
 

Ünal Aysal şunları söyledi: "Mahmut Uslu beni anlamamış. Ben Fenerbahçe ile Galatasaray'ın taraftarları dost olsun dedim. Yoksa şikeye bulaşmış adamla ne dostluk yapacağım ki!. Şu anda Fenerbahçe yönetimiyle hiçbir dostluğumuz olamaz. Ne zaman ki bunlar gider, o zaman iki kulüp tekrar dost olur."

 

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