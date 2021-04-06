Ünal Aysal: Fenerbahçe'nin bu başvurusu bana "İflas eden tüccar eski defteri karıştırır" atasözünü hatırlatıyor

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal, Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı "1959 yılı öncesi şampiyonluklar sayılsın" başvurusu ile ilgili konuştu, Aysal, "Fenerbahçe'nin bu başvurusu bana 'İflas eden tüccar eski defterleri karıştırırmış' atasözünü hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

Eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesi şampiyonlukların verilmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptığı başvuruyu değerlendirdi. Akşam'dan Orçun Özateş'e konuşan Aysal, "Herkes, bunun üst üste gelen başarısızlıkları unutturmak amacı ile bir gündem değiştirme 'Cambaza bak hamlesi' olduğunu anlar" dedi.

"Masum ve inandırıcı gelmiyor"

"Fenerbahçe'nin bu başvurusu bana 'İflas eden tüccar eski defterleri karıştırırmış' atasözünü hatırlatıyor. Bu konuda Fenerbahçeli dostlarımızın ortaya böyle bir öneri getirirken ciddi olduklarını da zannetmiyorum. Zira kendilerini çaresiz göstermeye çalışmaları için hiçbir mantıklı gerekçe göremiyorum."

"Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzon olarak hepimiz geçmişimizle gurur duyuyoruz. Ama bu bizlerin modern futbolun hedeflerinden vazgeçip geçmişe dönmemizi gerektirmez. O dönemin futbolu ile bugünkü futbolun kurumları ve kuralları artık çok farklı. Böyle bir iddia bana pek masum ve inandırıcı gelmiyor. O zaman herkes, bunun üst üste gelen başarısızlıkları unutturmak amacı ile bir gündem değiştirme 'Cambaza bak hamlesi' olduğunu anlar."

"Müdür kardeşimiz taraftar ağzıyla konuşmuş"

Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Vahdettin Engin Haber Global'e, "Bir tarihçi olarak benim kanaatim; tarihin devamlılığı açısından sadece 1959 sonrasını kabul etmek doğru değildir. Bunlar ciddi organizasyonlardır. Bunları yok saymamak gerekir" açıklamasında bulunmuştu. Aysal ise bu açıklama ile ilgili, "Hatırladığım kadarı ile Galatasaray Lisesi müdürü kardeşimiz hiçbir zaman iyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu saklamamıştır. Bulunduğu makamı unutarak bir taraftar ağzı ile konuşmuş olmasını biraz yadırgadım" dedi.