Ünal Aysal Drogba krizine son noktayı koydu

Antalya’da oyundan alındığı için morali bozulan Galatasay'lı Diddier Drogba konusuna Galatasaray Başkanı Ünal Aysal’dan yorum geldi. Fildişi Sahilli yıldızın lider karakterli bir futbolcu olduğunu belirten sarı kırmızılıların 1 numarası “Kendisi ,verilen karara anlık bir tepki ile bu reaksiyonu verdi” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Antalyaspor maçında oyundan çıkarıldığı için Mancini ve Tugay Kerimoğlu’na tepki gösteren Fildişi Sahilli yıldız oyuncu Didier Drogba olayına son noktayı koydu. Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, maçın 65 dakikasında oyundan alınınca gergin tavırlarıyla kulübeye oturan ve sarı kırmızılıların attığı gole bile tepki vermeyen Drogba için “Lider ruhlu bir oyuncu” ifadesini kullanan Aysal “Bu bir kriz değil. Kendisi anlık bir tepki ile bu reaksiyonu verdi” yorumunu yaptı. Roberto Mancini de Drogba’nın yaptığı hareketin her maçta olabileceğini söylemiş ve “Drogba’nın oyundan çıkmasına tepki vermesi normal” demişti.

Aysal'dan Florya çıkarması

AYRICA sarı kırmızılı kulübün 1 numaralı ismi, lig ve Avrupa’da Galatasaray’ın geleceğini önemli ölçüde belirleyecek iki kritik karşılaşmada oyuncuların yanında olma kararı aldı. Beşiktaş ve Chelsea maçları öncesinde Florya’ya çıkarma yapmaya hazırlanan Aysal, maçlar öncesinde futbolcularla bir araya gelip sohbet edecek. Galatasaraylı oyunculara, hem Türkiye Ligi şampiyonluğu hem de şampiyonlar ligi’nde çeyrek final için çıkacakları kader maçları öncesinde moral vermek için Ünal Aysal, Florya’da futbolcularına beklentileri ve hedefleri hakkında konuşma yapacak.

Paket prim girişimi

BU ARADA Galatasaray Yönetim Kurulu, cumartesi günü oynanacak olan önemli Beşiktaş derbisi için herhangi bir olağanüstü prim uygulamasına gitmedi. Başkan Ünal Aysal’ın kurmayları ile görüşüp sadece derbi için bir prim kararı değil, hem Beşiktaş hem de Chelsea maçlarını kapsayan seri galibiyetler hakkında sürpriz bir prim paketi hazırladığı öğrenildi.