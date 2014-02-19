Mancini ile ters düşen Drogba'ya yol göründü

Galatasaray teknik direktörü Roberto Mancini, Antalyaspor maçında oyundan çıkarken yardımcısı Tugay Kerimoğlu’nun elini havada bırakan Fildişi Sahilli golcü Diddier Drogba yerine genç ve dinamik bir forvetin alınmasını istediği, sarı-kırmızılı yönetimin de 1,5 yıllık maliyeti 10 milyon euro olan Drogba’ya yeni sözleşme teklif etmeyi düşünmediği öne sürüldü.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Medical Park Antalyaspor- Galatasaray karşılaşmasında Didier Drogba’nın oyundan çıkarken sergilediği davranışlar tartışma konusu oldu. Teknik direktör Roberto Mancini’nin yardımcısı Tugay Kerimoğlu’nun elini sıkmayan ve dönüş yolunda da yalnız takılan Fildişi Sahilli futbolcunun bu ruh haline bürünmesinin arkasında kötü performansı kadar, kendisiyle ilgili şu ana kadar yönetimin sözleşme uzatma önerisinde bulunmaması yatıyor.

Chelsea maçlarına kadar hazır hale gelmek isteyen ve bu yüzden bireysel çalışmalar da yapan Drogba’nın kendisini oyundan alan Mancini yerine Kerimoğlu’na tepki koyması kafa karıştırdı. Tecrübeli oyuncunun, Kerimoğlu ile kişisel bir problem yaşamadığı ve oyun içinde etkisiz kalmasından dolayı bu şekilde davrandığı iddia edildi.

Drogba basına kapalı dünkü antrenmanda ise hiçbir şey yaşanmamış gibi hareket ederken, yönetim deneyimli yıldızın Antalya’da sergilediği tablodan çok rahatsız oldu. Galatasaray’a 1.5 yıllık maliyeti 10 milyon euro olan Drogba’ya, yüksek ücreti ve ilerleyen yaşı yüzünden yeni sözleşme teklif edilmeyeceği belirtildi.

Alternatif aranıyor

Galatasaray Yönetimi’nin 1 ay sonra 36 yaşına girecek olan yıldız futbolcunun alternatiflerini aradığı ve yine dünya çapında sansasyon yaratacak bir ismi kadroya katmayı planladığı kaydedildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olmasına karşın Drogba ile masaya oturulmadığı ve bundan sonra da oturulmayacağı vurgulandı.

Drogba ile şu ana kadar görüşme yapılmamasının perde arkasında Mancini’nin olduğu belirlendi. İtalyan teknik adamın santrfor için genç ve dinamik bir oyuncu istediği ifade edildi.

Galatasaray’da kalmaya sıcak bakan ancak 2 yıllık sözleşme talep eden Drogba’nın bu isteğine kesinlikle olumlu yanıt verilmeyeceği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların 2 yıl sonra 38 yaşında bir futbolcu için böylesine ciddi bir yükün altına girmek istemediği belirlendi.