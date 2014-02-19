T24 LogoT24 Logo
Spor

Mancini ile ters düşen Drogba'ya yol göründü

Galatasaray'da Drogba'nın sözleşme belirsizliğine nokta koyuluyor. Teknik direktör Mancini'nin, yıldız golcünün yerine genç bir forvetin alınmasını istediği öne sürüldü

19 Şubat 2014 15:17

Galatasaray teknik direktörü Roberto Mancini, Antalyaspor maçında oyundan çıkarken yardımcısı Tugay Kerimoğlu’nun elini havada bırakan Fildişi Sahilli golcü Diddier Drogba yerine genç ve dinamik bir forvetin alınmasını istediği, sarı-kırmızılı yönetimin de 1,5 yıllık maliyeti 10 milyon euro olan Drogba’ya yeni sözleşme teklif etmeyi düşünmediği öne sürüldü.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Medical Park Antalyaspor- Galatasaray karşılaşmasında Didier Drogba’nın oyundan çıkarken sergilediği davranışlar tartışma konusu oldu. Teknik direktör Roberto Mancini’nin yardımcısı Tugay Kerimoğlu’nun elini sıkmayan ve dönüş yolunda da yalnız takılan Fildişi Sahilli futbolcunun bu ruh haline bürünmesinin arkasında kötü performansı kadar, kendisiyle ilgili şu ana kadar yönetimin sözleşme uzatma önerisinde bulunmaması yatıyor.

Chelsea maçlarına kadar hazır hale gelmek isteyen ve bu yüzden bireysel çalışmalar da yapan Drogba’nın kendisini oyundan alan Mancini yerine Kerimoğlu’na tepki koyması kafa karıştırdı. Tecrübeli oyuncunun, Kerimoğlu ile kişisel bir problem yaşamadığı ve oyun içinde etkisiz kalmasından dolayı bu şekilde davrandığı iddia edildi.

Drogba basına kapalı dünkü antrenmanda ise hiçbir şey yaşanmamış gibi hareket ederken, yönetim deneyimli yıldızın Antalya’da sergilediği tablodan çok rahatsız oldu. Galatasaray’a 1.5 yıllık maliyeti 10 milyon euro olan Drogba’ya, yüksek ücreti ve ilerleyen yaşı yüzünden yeni sözleşme teklif edilmeyeceği belirtildi.

 

Alternatif aranıyor

 

Galatasaray Yönetimi’nin 1 ay sonra 36 yaşına girecek olan yıldız futbolcunun alternatiflerini aradığı ve yine dünya çapında sansasyon yaratacak bir ismi kadroya katmayı planladığı kaydedildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olmasına karşın Drogba ile masaya oturulmadığı ve bundan sonra da oturulmayacağı vurgulandı.

Drogba ile şu ana kadar görüşme yapılmamasının perde arkasında Mancini’nin olduğu belirlendi. İtalyan teknik adamın santrfor için genç ve dinamik bir oyuncu istediği ifade edildi.

Galatasaray’da kalmaya sıcak bakan ancak 2 yıllık sözleşme talep eden Drogba’nın bu isteğine kesinlikle olumlu yanıt verilmeyeceği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların 2 yıl sonra 38 yaşında bir futbolcu için böylesine ciddi bir yükün altına girmek istemediği belirlendi.

ETİKETLER

galatasaraydiddier drogbatransfermanciniyol göründütugay kerimoğlutepki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24