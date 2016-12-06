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Spor

Ünal Aysal dönüyor

Ekibini oluşturmak için harekete geçen Ünal Aysal'ın, camianın önemli isimlerini ikna etmeyi başardığı belirtildi

06 Aralık 2016 12:49

Genel kuruldan yetki alamadığı için başkanlıktan ayrılan Ünal Aysal, yeniden bir ekip kurmak için kolları sıvadı.

Görev yaptığı 3 yıl boyunca sadece futbol takımına 2 şampiyonluk, 2 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu kazandıran Aysal, başta Didier Drogba olmak üzere sayısız önemli isim getirmişti.

sözcü'nün haberine göre; kulübün istikrarsız görüntüsüne daha fazla dayanamayan eski başkan yeniden kolları sıvadı.

 

Önemli isimleri ikna etti

 

Ekibini oluşturmak için harekete geçen Ünal Aysal'ı sarı-kırmızılı taraftarlar ve camianın önde gelen isimleri ikna etmeyi başardı.

Görev süresi boyunca Drogba, Fernando Muslera, Bruma, Felipe Melo ve Wesley Sneijder gibi dünya yıldızlarını Galatasaray’a kazandıran Aysal'ın adaylığını açıklaması bekleniyor.

Tabii ki bu durum, erken seçim söylentilerini de beraberinde getiriyor. 

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