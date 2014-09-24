Ünal Aysal 'artık başkanlığa talip değilim' mi dedi?

Alp Yalman'ın 18-25 Ekim tarihlerinde yapılacak olan seçimli kongrede Galatasaray başkanlığına aday olduğunu açıklamasının ardından Ünal Aysal'ın yönetime artık göreve talip olmadığını ilettiği öne sürüldü.

Galatasaray'da tüm camia bugüne kilitlendi. Nedeni ise geçtiğimiz perşembe günü yapılan yönetim kurulu toplantısında 18-25 Ekim tarihlerinde erken seçim kararı alan Başkan Ünal Aysal'ın yeniden aday olup olmayacağını bugün netleşecek olması. Sarı-kırmızılıların 1 numarasının ne karar vereceği camia tarafından merakla beklenirken başkan dün yönetim kurulu toplantısının ardından Ali Dürüst’le bir araya geldi. Camianın ağır toplarından Dürüst ile fikir alışverişinde bulunan Ünal Aysal, kulüpteki geleceğini de açıkladı.

Otelde kritik görüşme

Vatan gazetesinin haberine göre, eski başkanlardan Alp Yalman’ın yeniden başkanlık koltuğu için adaylığını koyması ve daha önce karşısında seçim kazandığı Mehmet Helvacı’nın da "Aysal’ın karşısına çıkmayacağım. Ancak Eğer o adaylığını açıklamazsa ben bu görev için adayım" demesinin ardından dün akşam saatlerinde gerçekleşen kritik görüşmede sarı-kırmızılı kulübün başkanı, görevine devam etmeyi düşünmediğini söyledi.

İnan Kıraç'tan tam destek

Camianın duayenlerinden İnan Kıraç ve eski başkan Faruk Süren de hafta içinde Aysal’a destek verdiklerini, yönetimi yenileyip devam etmesi yönünde güvenoylarını açıklasa da başkan, Les Ottomans Oteli’ndeki toplantıda Ali Dürüst’e “Ben artık bu işte yokum. Benim yerime sen geç. Başkanlık için aday ol ve seçime gir” önerisinde bulundu.

Aysal bugün açıklayacak

İki kez seçildiği Galatasaray Başkanlığı görevine veda etmeyi kafasına koyan Ünal Aysal’ın bu sözlerine Ali Dürüst, net bir karşılık vermezken bundan sonraki süreçte neler yaşanacağı ise böylelikle belli oldu.

Aysal, bugün kamuoyuna yapacağı açıklamayla, dün akşamki görüşmede Ali Dürüst’e de söylediği gibi artık Galatasaray’daki başkanlık görevine devam etmeyeceğini duyuracak.