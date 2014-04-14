Ünal Aysal: 2017 yılında yokum

Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurul toplantısında konuşan Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, "2017 yılında Galatasaray başkanı olmak gibi bir planım yok" dedi.

Öte yandan Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurul toplantısında üyeler, mali konularla ilgili yönetime yeniden yetki verdi.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sarayı'nda gerçekleştirilen kongrede Galatasaray yönetimi, 9 Temmuz 2011 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü mali genel kurulda kabul edilen, kulüp hisse ve gayrimenkullerin değerlendirilebilmesi ile ilgili yetkinin 2016 yılına kadar uzatılması konusundaki talebinde istediğini aldı.

Yönetim, yetkilerin 31 Mayıs 2016 tarihine kadar uzatılması talep edilen gündem maddesinde, mevcut gayrimenkuller, kulüp hisseleri ve Riva arazisiyle ilgili tasarrufta bulunma, yeni gayrimenkullerin kulübe kazandırılıp yine bu taşınmazlar üzerinde tasarrufta bulunabilme yetkisi isterken, üyelerin oy çokluğuyla bu talep kabul edildi.