Unakıtan’ı by-pass bekliyor

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın gelecek hafta ABD'nin Cleveland kentinde bypass ameliyatı olması bekleniyor.



Unakıtan'ın Cleveland Clinic'te dün ilk tetkiklerinin ve muayenesinin yapıldığı, gelecek hafta içinde Unakıtan'ın bypass ameliyatı olmasının beklendiği öğrenildi.



Cleveland Clinic'in medya ile ilişkilerden sorumlu yetkilisi Brian Kolonick A.A muhabirine telefonda verdiği bilgide, Unakıtan'ın hastanenin Kalp ve Damar Hastalıkları Bölümü kardiyologlarından Dr. Murat Tuzcu başkanlığındaki doktorlar heyeti tarafından muayene ve tetkiklerinin yapıldığını, Bakanın gelecek hafta içinde bypass ameliyatı olmasının beklendiğini söyledi.



Kolonick, ameliyatın Dr. Murat Tuzcu tarafından değil hastanenin başka bir operatör doktoru tarafından yapılacağını, ancak doktorun kim olduğunu söyleyemeyeceğini belirtti. Kolonick Bakanın hangi gün ameliyat olacağı konusunda da bilgi veremeyeceğini ifade etti.



Kolonick "Bakan Unakıtan gayet iyi durumda; hastanede tetkik ve muayeneleri yapıldı, gelecek hafta içinde bypass ameliyatı olması bekleniyor, kendisinin ve ailesinin morali son derece yüksek" dedi.



Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, tedavi amacıyla iki gün önce ailesiyle birlikte ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan Cleveland kentine gelmişti.

