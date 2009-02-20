Unakıtan'a 5 baypas yapılmış

Maliye Bakanı Unakıtan'ın doktoru Dr. Murat Tuzcu, by-pas ameliyatının başarılı geçtiğini, "Bakan'ın şimdi eskisinden çok daha güçlü olduğunu" söyledi



Bakan Unakıtan'ın ameliyatına da giren doktoru Tuzcu, hastanede bakanın durumuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Video konferans yoluyla gazetecilere bilgi veren Tuzcu, Bakan Unakıtan'ın 16 Şubat Pazartesi günü başarılı bir baypas ameliyatı geçirdiğini belirterek, "kendisine 5 by-pas konuldu, daralmış olan ve kalbi besleyen 5 damara yeni damarlarla kan getirildi" dedi.



Dr.Tuzcu başarılı ameliyatı Cleveland Clinic Kalp ve Damar Hastalıkları Enstitüsü Başkanı kalp cerrahı Bruce Lytle'ın yaptığını belirterek ameliyat sonrasında hiçbir pürüz olmadan iyileşmenin devam ettiğini vurguladı.



Dr.Tuzcu "Gidişattan çok memnunuz, küçük bir sorunumuz bile olmadı, hasta şu sırada normal katta ailesiyle beraber, iyileşme sürecinde yürüyor, rehabilitasyon çalışmaları da başladı" dedi.



Bakan haftaya taburcu olabilir



Unakıtan'ı hastaneden gelecek hafta içinde çıkarmayı umut ettiklerini belirten Tuzcu, "Tabiatıyla uzun yolculuğa çıkmadan önce bir süre, bir hafta kadar burada dinlenmesini isteyeceğiz, ondan sonra uçakla uzun süre yolculuğa çıkmasını öngörmeyi düşünüyoruz, ama bunlar kesin tarihler değil, gidişata göre bu kararları vereceğiz" dedi.



Bakanın Türkiye'ye döndükten sonra da iyileşme sürecinin devam edeceğini söyleyen Tuzcu, Bakanın ameliyatının çok iyi geçtiği için Unakıtan’ın haftalar içinde "işe tam hızıyla dönmese bile birkaç hafta sonra okuyup yazma, fikir yazma konusunda çalışmalarına başlayabileceğini" belirtti. Tuzcu "Ofise dönmesi de normal iyileşme sürecinin sonunda olacak" dedi.



Ameliyatın nedeni



Dr. Tuzcu ameliyatın nedeniyle ilgili olarak ise amaçlarının daralmış ve tıkanmış damarlara yeniden kan getirerek hayatın süresini uzatmak, kalp krizini önlemek ve aynı zamanda hayat kalitesini arttırmak olduğunu vurguladı. "Sayın Bakan şimdi eskisinden çok daha güçlü" diye konuşan Dr. Tuzcu, Bakanın çok daha iyi çalışabileceği bir geleceğe baktığını ve o yüzden de

gidişattan çok memnun olduklarını söyledi.



Dr. Tuzcu, "Tabii Türkiye'ye döndüğü zaman bütün hastalarıma söylediğim gibi, hatta hasta olmayıp da sağlığını korumak isteyen insanlara söylediğim gibi ameliyat kadar önemli olan önlemler var, onlara dikkat çektim, kendisi de çok gönüllü olarak uygulamaya başlayacağını söyledi" dedi. Tuzcu bu önlemleri "sağlıklı bir beslenmeye geçmek, düzenli egzersiz yapmak, ilaçlarını muntazam almak, yüksek tansiyon ya da diyabet durumu varsa bunların kontrollerinin

mükemmel yapılması" olarak sıraladı.



Tuzcu, Bunların da olması halinde bu başarılı ameliyattan sonra uzun süre çok daha sağlıklı ve verimli bir hayatın sürdürülmesinin sağlanacağını kaydetti.



