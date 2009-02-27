Unakıtan yarın taburcu oluyor

ABD'nin Cleveland kentinde geçtiğimiz hafta başında başarılı bir baypas ameliyatı geçiren Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın yarın hastaneden taburcu edileceği öğrenildi.



Bakan Unakıtan'ın Cleveland Clinic'te yanında bulunan oğlu Abdullah Unakıtan, verdiği bilgide, babasının gayet iyi durumda olduğunu ve yarın hastaneden taburcu edilmesini beklediklerini söyledi.



Abdullah Unakıtan, Bakan Unakıtan'ın hafta sonunda Cleveland'da kalacağını ve gelecek hafta Türkiye'ye döneceklerini belirtti.



Maliye Bakanı Unakıtan Cleveland Clinic'te 16 Şubat'ta başarılı bir baypas ameliyatı geçirmişti.





