Unakıtan hastaneye kaldırıldı

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, akciğer rahatsızlığı şüphesiyle cumartesi günü eşi Ahsen Unakıtan ile birlikte Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne gitti. Muayenede, Bakan Unakıtan’ın daha önce bir kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.



Teşhisin ardından Bakan Unakıtan’a bir gün sonrasına kalp anjiyosu yapılmak üzere randevu verildi. Edinilen bilgiye göre Prof. Dr. Ali Oto’nun yaptığı anjiyonun ardından, müşahade altında tutulan Unakıtan, aynı gün taburcu edildi. Ancak daha sonra evinde rahatsızlanması üzerine yeniden hastaneye kaldırıldı.



Halen Hacettepe Hastanesi’nde bulunan Unakıtan’ın durumuyla ilgili Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof.Uğur Erdener’in bir açıklama yapacağı öğrenildi.



Şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmamasına gerekçe olaraksa ailenin henüz ‘teşhis’ netleşmeden kamuoyunu bilgilendirmek istememesi gösterildi.



