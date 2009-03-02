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Yaşam

Unakıtan cuma günü dönüyor

ABD'de 2 hafta önce başarılı bir by-pass ameliyatı geçiren Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 6 Mart Cuma günü Türkiye'de olacak

02 Mart 2009 02:00

ABD'nin Cleveland kentinde 2 hafta önce başarılı bir by-pass ameliyatı geçiren Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın 6 Mart Cuma günü Türkiye'de olacağı öğrenildi.

Bakan Unakıtan'ın Cleveland'da yanında bulunan oğlu Abdullah Unakıtan, babasının gayet iyi durumda olduğunu, Türkiye'ye döneceklerini ve cuma günü İstanbul'da olacaklarını söyledi.
Abdullah Unakıtan, babasının by-pass ameliyatı geçirdiği Cleveland Clinic'ten 27 Şubat Cuma günü taburcu edildiğini bildirdi.

10 Şubat'ta ABD'ye tedavi amacıyla gelen Kemal Unakıtan ve ailesi Cleveland'da kalmaya devam ediyor.
Maliye Bakanı Unakıtan, Cleveland Clinic'te 16 Şubat'ta başarılı bir by-pass ameliyatı geçirmişti.

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