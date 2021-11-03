Unai Emery'den Newcastle United'a ret!

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Newcastle United'la ismi anılan Unai Emery, Villarreal'den ayrılmayacağını açıkladı.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) ile İngiliz iş insanı Amanda Staveley'in PCP Capital Partners şirketi ve David-Simon Reuben kardeşlerin de içinde olduğu bir konsorsiyumun 300 milyon sterlin karşılığında kulüp hisselerinin yüzde 80'ini aldığı Newcastle United'da teknik direktör bilmecesi sürüyor.

Steve Bruce ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktörlük için ismi ön plana çıkan Unai Emery, Villarreal'de kalacağını açıkladı. Eski Arsenal çalıştırıcısı hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak bir bildiri yayımladı ve "Başka bir ülkeden gelen söylentilere karşın, şeffaflık içerisinde Villarreal'de çalışıyorum. Kulüp ve oyunculara bağlı görevimi sürdürüyorum ve benim için en önemlisi bu" dedi.

Sarı Denizaltılar lakaplı kulüpte kalacağını vurgulayan 49 yaşındaki teknik adam, "Villarreal benim evim ve buraya yüzde yüz bağlıyım" ifadelerini kullandı.

İspanya medyası, Emery'nin Villarreal'le Temmuz 2023'e kadar sözleşmesi ve 6 milyon euroluk sözleşme fesih bedeli olduğunu yazdı.

İspanyol teknik adam, Arsenal'den kovulduktan 6 ay sonra Temmuz 2020'de Villarreal'in başına geçmişti. Emery, Villarreal'le geçen sezon finalde Manchester United'ı yenerek Avrupa Ligi'ni kazanmıştı. Villarreal bu sezon ise beklentilerin uzağında kaldı. Sarı Denizaltılar geride kalan haftalarda 13. sırada bulunuyor.

Avrupa Ligi'ne abone

Sevilla ile 3 kez Avrupa Ligi'ni kazanan Emery kariyerinde dördüncü kez bu kupayı kaldırdı. İspanyol teknik adam, Kupa 2'yi en çok kazanan teknik direktör olarak tarihe geçti.