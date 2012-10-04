UN Ro-Ro'ya 841 bin lira rekabet ihlali cezası

Rekabet Kurulu, UN Ro-Ro İşletmeleri AŞ'ye, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle 841 bin 199 lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kuruldan yapılan açıklamada şöyle denildi: "UN Ro Ro'nun, Türkiye-Avrupa arasındaki ro ro hatlarında sunulan ro ro taşımacılığı hizmetlerinde, UND Deniz Taşımacılığı A.Ş. (UND Deniz)’ye karşı dışlayıcı nitelikte eylemler uygulayarak 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiği iddiasını içeren başvuru üzerine açılan soruşturma tamamlandı.

UND Deniz tarafından; Un Ro-Ro ve Ulusoy Ro-Ro arasındaki bilet tanıma sistemi ve TIR şoförlerinin İstanbul’dan Trieste’ye, Trieste’den İstanbul’a uçakla taşınması için oluşturulan hizmet sunuşu sisteminden kendilerinin yararlandırılmadığı; bu durumun kurulun 03.04.2007 tarih ve 07-37/380-141 sayılı koşullu muafiyet kararına aykırı olduğu; UN Ro-Ro’nun Pendik-Marsilya ro ro hattında yıkıcı fiyat uygulamak suretiyle rakibi olan UND Deniz’in pazardan dışlanmasına yol açtığı ve fiyatlama dışında bazı eylemleri ile de faaliyetlerini zorlaştırdığı iddia edildi.

Rekabet Kurulu'nun 01.10.2012 tarihli toplantısında dosyanın müzakeresi sonucunda; UN Ro-Ro tarafından UND Deniz’in söz konusu bilet tanıma ve hizmet sunuşu sistemine kabul edilmemesinin, 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesi kapsamında hâkim durumun kötüye kullanılması niteliğinde olmadığına karar verildi.

Bununla birlikte, Pendik-Marsilya ro ro hattında yıkıcı fiyat uygulamak suretiyle rakibinin dışlanmasına yol açtığı ve ayrıca fiyatlama dışındaki bazı eylemleri ile rakibinin faaliyetlerini zorlaştırdığı, bu eylemlerin ise 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesi kapsamında hâkim durumunun kötüye kullanılması niteliğinde olduğu sonucuna ulaşılarak UN Ro-Ro’ya idari para cezası verildi."