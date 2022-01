"Un fiyatı yüzde 90 arttı, Niğde'de un alamayan 6 fırın kapandı"

Niğde'de un fiyatındaki yüzde 90'lık artış nedeniyle ekonomik olarak açmaza giren 6 fırının kapandığı ortaya çıktı. "Niğde'de 6 tane fırın un alamadıkları için işletmelerini kapatmak zorunda kaldı" diyen fırın işletmecisi Sercan Demiröz, ekmek fiyatına yeniden zam yapılmasını istedi. Vatandaş ise "Eğer ekmeğe zam gelirse biz ekmek almakta zorlanırız. 5-6 tane ekmek yerine 3 tane alabiliriz" diye yakındı.

Niğde'de 1 Ekim'de gelen 25 kuruşluk zammın ardından ekmek fiyatı 1 lira 75 kuruş olmuştu. Zammı yeterli bulmayan fırın işletmecileri, un fiyatının o günden bu yana yaklaşık yüzde 90 arttığını belirterek yeniden zam yapılmasını istiyor. Niğde'de fırın işletmecisi Sercan Demiröz, girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle zor durumda olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Şaşırdık, perişanız; birçok fırın kapatmak zorunda kalacak"

"1 Ekim'de en son zam aldığımızda 1 Ekim'de unun fiyatı 165-175 TL arasındaydı şimdi ise 340 TL oldu, susamın çuval fiyatı 450 lira iken şu an da 800 lira oldu. Ne yapacağımızı şaşırdık perişanız Toprak Mahsulleri Ofisi fırıncılara un vereceğini açıkladı ama fabrikalardan bize bilgi verilmiyor. Bilgi veren de 'kota var şu anda doldu, veremeyiz' diyorlar. En son 1 ay önce aldığımız zamla birlikte şu an ekmeğin fiyatı 3,5 TL olması lazım. Her şeye yüzde 100 zam geldi devletten zam istiyoruz bizlere zam verilmiyor. Niğde'de 6 tane fırın un alamadıkları için işletmelerini kapatmak zorunda kaldılar. Çoğu fırınlar bakkallara ve bayilere ekmek vermeyi bıraktılar. Yılbaşına kadar bu süreç bu şekilde devam ederse yine birçok fırın kapatmak zorunda kalacaklar ve Niğde'de ekmek sıkıntısı yaşanacak. Sadece Niğde değil tüm Türkiye'de, Erzurum, Yozgat, Mersin gibi bazı illerde ekmek üretimini durdurdular, halk sıkıntı yaşadı."

Fırın işletmecileri zam isterken vatandaşlar ise zaten ekmek almakta zorlandıklarını ve zam geldiği takdirde tasarrufa gideceklerini belirtti. Ekmek almaya gelen bir vatandaş, "Günde 5-6 tane ekmek alıyoruz, vatandaşların en kolay alacağı ürün ekmektir, fırıncılar ekmeğe zam yaparsa biz ekmek almakta zorlanırız. Eğer ekmeğe zam gelirse 5-6 tane ekmek yerine 3 tane alabiliriz ekmekten tasarruf yapmak zorunda kalacağız. Bizi de artık buna mecbur etmesinler" dedi.

"Alana da zor, yapıp satana da"

Bir başka vatandaş ise fırıncıların zam talebi için, "Hayat bunu getirdi. Alana, satana, yapana da bir şey diyemem ben. Bunun ortasını bulmaları gerekiyor. Alana da zor yapıp satana da zor. 4-5 ekmek alıyoruz düşüreceğiz artık, diyet yapacağız. Ne yapalım? Zaten Türk insanı ekmek yemezse olmaz. Ekmek şart" dedi. (ANKA)