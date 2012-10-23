Umut'un katil zanlısı yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçen Ağustos ayında parkta oynarken serseri kurşunun hedefi olup hayatını kaybeden 6 yaşındaki Umut Ceylan'ı, vuran silah bulundu.

Yapılan incelemelerde silahın şu anda bir yaralama suçu nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan 30 yaşındaki C.K.'ya ait olduğu belirlendi. Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Cahit Kıraç, zanlının 18 Ekim'de işlediği yaralama suçundan tutuklu bulunduğunu söyledi.

İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay ile yaptığı basın toplantısında bilgi veren Kıraç, şunları söyledi:

''Aylarca süren araştırmalarımız sonucu ilgili şüpheli, balistik araştırması yapılarak ortaya çıkarılmıştır. Umut Ceylan'ın olayında kullanılan silahın bir başka suçta kullanıldığı tespit edilmiştir. Balistik rapor sonucunda silahtaki uyum tespit edilmiştir. Olaya karışan şahıs şu an cezaevinde.

Biz çocuklarımıza, İzmir halkına hizmeti şiar edinmiş emniyet müdürlüğümüzü tebrik etmek istiyoruz. Herkes emin olsun güzel İzmirimiz 24 saat huzur şehri olmaya devam etmiştir. Bütün İzmir'i olduğu gibi tüm Türkiye'yi üzen bu hunhar cinayetin faili meçhulü aydınlatılmıştır.''

Valinin açıklamasına göre sorgusu devam eden zanlının, ayrıca 6 tane uyuşturucudan, 2 tane de yaralamadan sabıkası bulunuyor. Silahın olay günü C.K. tarafından ateşlenip ateşlenmediği soruşturma sonucunda ortaya çıkacak.

'Az ceza alırsa üzülürüz'

Umut'un babası Ufuk Ceylan da gazetecilere yaptığı açıklamada, olayda kasıt olmadığı gerekçe gösterilerek zanlının az bir ceza alması halinde üzüleceklerini söyledi.

'Başka çocuklar ölmesin'

Anne Gülhan Ceylan da katil zanlısının tespit edildiği haberinin kendisini sevindirse de bunun çocuğunu geri getirmeyeceğini söyledi.

''Benim çocuğum halen yanıma gelmiyor. Bu habere sevineyim mi üzüleyim mi bilmiyorum. Artık bu tip olaylar bitsin istiyorum'' diyen anne Ceylan, ''Ben 20 gün önce işe başladım. Her gün ablasının başına bir şey gelecek diye korkuyorum. Bu konuda bir yasa çıkmalı ve başka çocuklar artık ölmemeli'' ifadelerini kullandı.

800 polis arıyordu

İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay’ın talimatıyla alarma geçen poliste, olayla ilgili çalışanların sayısı 800’e yaklaştı. Gelen ihbarlar doğrultusunda, şüpheli 5 eve savcılık izniyle baskın yapıldı ancak bir sonuç elde edilemedi. Emniyet Müdürü Ali Bilkay, “Özellikle o bölge ve yakın çevresinde oturan kişilerin, duyarlılık göstererek ihbarda bulunmalarını bekliyoruz” dedi. Umut Ceylan’ın ailesinin en büyük destekcilerinden birisi de, torununu 2003’te Foça’da yine maganda kurşunuyla kaybeden Ali Stair Girimason’un Avukat dedesi Tuncay Eşsizhan oldu.

'O katili bulun' demişti

Umut Ceylan'ın annesi Gülhan Ceylan, “O katili bulun” diye yetkililere çağrıda bulunmuştu. Doğduğu günden beri oğlunu “Umut Ağabey” diye sevdiğini söyleyen Baba Ufuk Ceylan da “Televizyondan izlerken başına bu tür olaylar gelen aileler için üzülürdük. Biz de o acıyı yaşadık" demişti.