Umut’un gerçek annesi bulunamadı

Antalya'da trafik kasası sonrasında Gülsüm Kabadayı’nın bakımını üstlendiği Rus gencin gerçek annesine ulaşılamadı. "Umut" adı verilen gencin annesi olduğunu iddia eden 5 Rus kadının DNA testi sonuçları uyuşmadı.

Gencin bakımını üstlenen Gülsüm Kabadayı’nın Rusya'daki televizyon programına katılmasının ardından 5 Rus kadın, gencin annesi olduğunu iddia etti.

Ancak yapılan testler bu iddiaları doğrulamadı. Gülsüm Kabadayı’nın “Umut” adını verdiği gençle 5 Rus kadının DNA sonuçları uyuşmadı.

Rusya'nın resmi televizyonu 1. kanal, Ocak ayında Gülsüm Kabadayı'yı konuk etmişti. Kabadayı’nın fedakarlığı stüdyodakileri duygulandırmıştı.

Rusya'da büyük yankı uyandıran programın, gencin gerçek ailesinin bulunmasına yardımcı olması umuluyordu.