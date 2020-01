Umut'u öldüren, Arif’i ağır yaralayan magandalar bulundu mu?

Hülya Karabağlı/ Anakara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, minik hayatları karartan maganda kurşunlarını sordu ve “7 Ağustos 2012 tarihinde Izmir-Karabağlar'da Umut Ceylan'ın, 11 yaşındaki Arif Dallı’yı komaya sokan,7 Eylül'de de Remzi Yılmaz'ın ölümüne neden olan kurşunların failleri bulunmuş mudur? Bu konuda yürütülen çalışmalar ne düzeydedir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu önerge gerekçesinde şunları söyledi: Bireysel silahlanmaya karşı çalışmalarıyla bilinen Umut Vakfı'nın 2009 istatistiklerine göre, son on yılda silah sayısı 10 kat arttı. Türkiye'de ortalama her 65 kişiden birinin silahı olduğunu ortaya koyan istatistiklere göre ruhsatlı silah sayısı 2,5 milyon, ruhsatsız silah sayısı ise 7,5 milyon civarında. 2009 tarihli istatistiklerin günümüzde çok daha vahim boyutlara taşındığı kuşku götürmüyor. Bireysel silahlanmaya karşı tedbirlerin alınmaması en temel insan hakkı olan yaşam hakkını her geçen gün daha da tehdit eder hale gelmektedir.Başbakan Erdoğan’a yöneltilen sorular şöyle:

Umut Ceylan’ın faili bulundu mu?

-27 Ağustos 2012 tarihinde Izmir-Karabağlar'da Umut Ceylan'ın, 11 yaşındaki Arif Dallı yi komaya sokan,7 Eylül'de de Remzi Yılmaz'ın ölümüne neden olan kurşunların failleri bulunmuş mudur? Bu konuda yürütülen çalışmalar ne düzeydedir?

-2012 yılı itibariyle Türkiye'de ruhsatlı ve ruhsatsız silah sayısı ne kadardır?

-Daha önce suça bulaşmış, sabıkası olan kişilere silah ruhsatı verilmiş midir? Silah ruhsatı almanın kriterleri nelerdir?

-2003 yılından bu yana "maganda kurşunu" olarak tabir edilen kaç olay yaşanmış, bu olaylar neticesinde kaç kişi yaralanmış veya ölmüştür? Bu olaylardan kaçının failleri bulunmuş ve cezalandırılmıştır?

-2003 yılından bu yana, ferdî silahlarla kaç olay meydana gelmiştir? Bu olaylar neticesinde kaç kişi yaşamını yitirmiştir? Yaşamını yitiren ve yaralananlar arasında kadın ve çocuk oranı nedir?

-Bireysel silahlanmaya karşı tedbir mi alınmakta yoksa silahlanma teşvik mi edilmektedir?

‘Sigara ve alkol hassasiyetini silahlanmaya da göster’

-Silah edinmek isteyen herhangi bir vatandaşın yerine getirmesi gereken şartlar nelerdir?

-Sigara ve alkolün insan sağlığına verdiği zararları sık sık dile getirmektesiniz. Aynı hassasiyeti neden bireysel silahlanmaya karşı da dile getirmiyorsunuz?

-Türkiye'dekî silah şirketlerinin reklâm yapmalarının önünde herhangi bir engel var mıdır? Bunun önüne geçmek için herhangi bir adım atacak mısınız?