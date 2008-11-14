'Umutsuz Saatler' Almanya'da

İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudilerin Holokost'tan (Yahudi Soykırımı) kurtarılmasında Türkiye'nin oynadığı önemli rolün anlatıldığı "Umutsuz saatler" adlı belgesel film, Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu ve Berlin Yahudi Müzesi'nin işbirliğiyle Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanca olarak gösterildi.



Urania kültür merkezinin Humboldt salonunda gösterilen filmi, aralarında Berlin Yahudi Cemaati Başkanı Lala Susskind, Alman Yeşiller Partisi'nin eş başkanlığına aday olan Avrupa Parlamentosu milletvekili Cem Özdemir, Sol Parti milletvekili Hakkı Keskin, Berlin Eyaleti Emniyet Müdürü Dieter Glietsch, Neukölln Belediye Başkanı Heinz Buschkowsky ve babası Türk olan Alman yarbay Ferdi Akaltın'ın da bulunduğu çok sayıda Türk ve Alman davetli izledi.

Eşi Zeynep Sevinç Alpman ile birlikte filmin gösterimine katılan Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Ahmet Nazif Alpman, filmin gösterilmesinden önce yaptığı konuşmasında, dünyada tüm insanları birleştiren özelliğin insan olmak ve insanlık olduğunu belirterek, filmin bazı insanların kahramanca davranışlarıyla insan olmanın ne demek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.



Filmin, Osmanlı devletinin yaklaşık 500 yıl önce kurtardığı ve İspanya'dan Türkiye'ye göç eden Yahudilerin, daha sonra yeniden yurt dışına giderek yerleşen yakınlarını, Türk diplomatların bir kez daha nasıl kurtardıklarını gösterdiğini kaydeden Alpman, filmde yurt dışında yaşayan ve Türk pasaportlarının sürelerini uzatmamış olan Yahudilerin pasaport sürelerinin uzatılarak, bazılarına da Türk pasaportu verilerek nasıl temerküz kamplarına gönderilmelerinin önlendiğinin anlatıldığını ifade etti.



Alpman, 1 saatlik filmde, İkinci Dünya Savaşı sırasında Marsilya Başkonsolosu olarak görev yapan Necdet Kent'in kendi şahsi çabasıyla trene bindirilerek temerküz kampına götürülmekte olan insanları nasıl kurtardığının da gösterildiğini söyledi.



Amcası İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'ye kaçan Erika Eller adlı bir Alman kadın da burada yaptığı konuşmasında, film için seslendirme yaptığını ve kendisine bu teklif getirildiğinde çok duygulandığını anlattı.



Eller, "Amcamın Almanya'dan kaçabilmesini sağlamak için büyük cesaret gösteren Türklere burada çok çok teşekkür etmek istiyorum" dedi. Filmin gösteriminden sonra bazı Türk ve Alman davetlilerin göz yaşlarını tutamadıkları gözlendi.