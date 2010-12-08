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Kültür-Sanat

'Umutsuz Ev Kadınları gençleri cihattan soğuttu'

Wikileaks'in son belgelerinde, dizinin Suudi gençleri cihattan soğutmada ABD'nin propagandasından daha etkili olduğu iddiası yer alıyor.

08 Aralık 2010 02:00

T24 -  Wikileaks'te yayımlanan son belgelerde, "Umutsuz Ev Kadınları" dizisinin Suudi gençleri cihattan soğutmada ABD'nin propagandasından daha etkili olduğu iddiası yer alıyor.
 


Wikileaks'te yayımlanan gizli belgelere göre, "Umutsuz Evkadınları" adlı dizi film, Suudi gençleri cihattan soğutmada açık ABD propagandasından daha çok işe yaramış.


Guardian gazetesinde yayımlanan belgelere göre, ABD'nin haber kaynakları, Cidde'deki Amerikan elçiliğine, "Umutsuz Ev kadınları" ve "David Letterman ile Geceyarısı Şovu" gibi programların, gençlerin cihadı reddetmelerinde, yüzmilyonlarca dolarlık Amerikan propagandasından daha etkili olduğunu bildirdiler.


Suudi Arabistan'ın MBC 4 kanalında sansürsüz ve Arapça alt yazılı yayınlanan bu tür programların, krallığın aşırı unsurlara karşı "fikir savaşı"nın bir parçası olarak yayınlandığı belirtiliyor.


"David Letterman: Etki Ajanı" başlıklı gizli bir yazıda, bu programların Washington'ın ana propaganda cihazı olan, ABD tarafından finanse edilen El Hurra haber kanalından daha etkili olduğuna işaret ediliyor.


El Hurra televizyonunda Amerikalı siyasilerle yapılmış uzun röportajlar yayınlanıyor.


Belgelerde diplomatlar, Eva Longoria, Jennifer Aniston ve David Schwimmer gibi ünlülerin cazibesinin, bu programları yayınlayan ticari televizyonun etkisinin El Hurra'dan daha çok olacağını gösterdiğini ifade ediyorlar.


2009 tarihli bir yazıda "Suudiler artık dış dünyayla çok ilgileniyorlar ve herkes becerebilirse ABD'de eğitim görmek istiyor. ABD kültüründen daha önce hiç olmadığı kadar etkileniyorlar" deniliyor.



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