‘Umut’a 5 Rus anne talip

Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonrası Gülsüm Kabadayı'nın bakımını üstlendiği Umut adı verilen felçli gencin kendi oğulları olduğunu savunan 5 aile ortaya çıktı. Ailelerden DNA testi için örnek alındı.



5 yıl önce bir otobüsün çarpması sonucu komaya giren ve üzerinden kimlik çıkmayan gencin bakımını Gülsüm Kabadayı isimli bir Antalyalı kadın yapıyor. Gülsüm Kabadayı ve “Umut”un çarpıcı öyküsünün Rus devlet televizyonunda gösterilmesinin ardından gencin kim olduğu konusunda yeni umut doğdu.

Bir televizyon programına katılan 5 farklı aile Umut'un kendi oğulları olduğunu iddia etti.

Gülsüm Ana'nın fedakarlığı ve sevgisinin anlatıldığı ve duygulu anların yaşandığı programda katılımcılar sık sık Gülsüm Ana ve Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Rusya'da büyük etki uyandıran Gülsüm Ana ve Umut'un hikayesini izleyen aileler, kayıp oğullarının Umut olduğunu savunmak için programa katıldı.

Umut'un kendi oğlu Georgi Rotaru olduğunu savunan Moldovyalı Yelena Rotaru program sırasında dizleri üzerine çökerek Gülsüm Ana'ya yaptığı fedakarlık ve insanlık için dua ve teşekkür etti.

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Tomsk eyaletinden katılan Tatyana Kuklina ise Umut'un 2004 yılından bu yana kayıp olan oğlu Pavel Kuklin olduğunu iddia etti.

Moldovalı Lyudmila İliyeş Umut'un görüntülerini gözyaşları arasında izlediklerini, kızlarıyla birlikte Umut olduğunu iddia ettiği kayıp oğlu Georgi'nin dönmesini beklediklerini söyledi.

Krasnoyarsk eyaletinden katılan anne Galina Çikalova Umut'un oğlu Pavel, Soçi'den katılan Nina Solomenko ise oğlu Sergey olduğunu savunduğu programda sıkça Gülsüm annenin insan üstü fedakarlığından övgüyle bahsedildi.

Birçok ünlü sanatçı, astrolog, bilimadamının katıldığı programda inancın, sevginin ve iyiliğin sınırlarının olmadığı vurgulanarak Türkiye devletine yaptığı yardımlar için teşekkür edildi.

Programa katılan Rus-Türk ilişkileri uzmanı, siyaset bilimci Ramin Gasımov, "Sayın Başbakan" diye hitap ettiği Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın insani konulara kayıtsız kalmayan, Afrika, Asya'daki ülkelere ve Filistin'e karşılıksız yardım eden güçlü, etkili bir siyasetçi olduğunu vurguladı. Gasımov, Başbakandan Gülsüm Ana'nın ailesine yardımcı olmasını istedi.

Programa katılan ve Umut'un kendi oğulları olduğunu savunan ailelerden DNA testi için örnekler alındı.