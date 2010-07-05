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Kültür-Sanat

Umut Vakfı'ndan ödüllü yarışma

Umut Vakfı 'Silahsızlanma Günü' için yarışma düzenliyor.

05 Temmuz 2010 03:00

T24 - Umut Vakfı 'Silahsızlanma Günü' için 'Yurttaşlık Bilinci ve Ayrımcılığın önlenmesi Bilimsel Araştırma ve İnceleme' konulu bir yarışma düzenliyor.

Geleceğin teminatı gençlerin hukukun üstünlüğüne inanan, adalete güvenen, anlaşmazlıklarını uzlaşmayla ve barışçıl yollarla çözümleyen, yurttaş olma bilincini ve sorumluluğunu taşıyan bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak üzere kurulan Umut Vakfı, “Yurttaşlık Bilinci ve Ayrımcılığın Önlenmesi” ana başlığı altında, yurttaşlık bilinci ve ayrımcılığın önlenmesi, şiddet, nefret söylemi, ayrımcılık, ırkçılık, öfke, suç korkusu, korkunun önlenmesi, medyanın ve kültür endüstrisinin rolü, silah ve bireysel silahsızlanma konuları; bunların yarattığı sorunlar ve çözüm önerileri ni kapsayan bir yarışma düzenliyor.

Biricinin 5 bin, ikincinin 3 bin, üçüncünün 2 bin TL para ödülü alacağı yarışmaya son katılım tarihi 31 Ağustos 2010.

Seçiciler kurulu (Soyadına göre alfabetik sırayla):

Dr. Ayhan Akcan
 - Psikiyatr, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Erdal Atabek
 - Doktor, Yazar

Nazire Dedeman
 - Umut Vakfı Kurucu Başkanı

Prof. Dr. Timur Demirbaş
 - Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Bahçeşehir Ünv. Hukuk Fak. Öğr. Üyesi

Ragıp Duran
 - Gazeteci

Av. Fikret İlkiz
 - Umut Vakfı Mütevellisi ve Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu
 - Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Nilüfer Narlı
 - Sosyolog, Bahçeşehir Üniversitesi Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Bülent Şam
 - Adli Tıp Uzmanı

Prof. Dr. Durmuş Tezcan
 - Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İsmail Tufan
 - Gerontolog


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