Umut Vakfı'ndan ödüllü yarışma

T24 - Umut Vakfı 'Silahsızlanma Günü' için 'Yurttaşlık Bilinci ve Ayrımcılığın önlenmesi Bilimsel Araştırma ve İnceleme' konulu bir yarışma düzenliyor.



Geleceğin teminatı gençlerin hukukun üstünlüğüne inanan, adalete güvenen, anlaşmazlıklarını uzlaşmayla ve barışçıl yollarla çözümleyen, yurttaş olma bilincini ve sorumluluğunu taşıyan bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak üzere kurulan Umut Vakfı, “Yurttaşlık Bilinci ve Ayrımcılığın Önlenmesi” ana başlığı altında, yurttaşlık bilinci ve ayrımcılığın önlenmesi, şiddet, nefret söylemi, ayrımcılık, ırkçılık, öfke, suç korkusu, korkunun önlenmesi, medyanın ve kültür endüstrisinin rolü, silah ve bireysel silahsızlanma konuları; bunların yarattığı sorunlar ve çözüm önerileri ni kapsayan bir yarışma düzenliyor.



Biricinin 5 bin, ikincinin 3 bin, üçüncünün 2 bin TL para ödülü alacağı yarışmaya son katılım tarihi 31 Ağustos 2010.



Seçiciler kurulu (Soyadına göre alfabetik sırayla):



Dr. Ayhan Akcan

- Psikiyatr, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi



Dr. Erdal Atabek

- Doktor, Yazar



Nazire Dedeman

- Umut Vakfı Kurucu Başkanı



Prof. Dr. Timur Demirbaş

- Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Bahçeşehir Ünv. Hukuk Fak. Öğr. Üyesi



Ragıp Duran

- Gazeteci



Av. Fikret İlkiz

- Umut Vakfı Mütevellisi ve Yönetim Kurulu Üyesi



Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu

- Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi



Prof. Dr. Nilüfer Narlı

- Sosyolog, Bahçeşehir Üniversitesi Fakültesi Öğretim Üyesi



Doç. Dr. Bülent Şam

- Adli Tıp Uzmanı



Prof. Dr. Durmuş Tezcan

- Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi



Prof. Dr. İsmail Tufan

- Gerontolog





