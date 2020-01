Umut Özkırımlı'nın oğlu Luca Can'ın tedavisi için gereken para toplandı; kalanı bağışlanacak

Sinir sistemi kanseri teşhisi konulan ve tedavisi için 150 bin dolar gereken akademisyen ve yazar Umut Özkırımlı'nın oğlu Luca Can için gerekli paradan fazlası toplandı. Aile, paranın artan kısmını kanserli çocuklara destek veren vakıflara bağışlayacak

Habertürk'te yer alan habere göre; İsveç’te 11 aylıkken diş için gittiği doktorda sinir sistemi kanseri teşhisi konulan Luca Can Özkırımlı’nın tedavisi için gerekli olan parayı toplamak amacıyla internette açılan kampanyaya gösterilen destek yağmuru dün de devam etti. Habertürk, 3.5 yaşındaki Luca Can ve ailesinin mücadelesini önceki gün gündeme taşımıştı. Kampanyaya 2 günde 130 bin dolar bağış yapıldı. Minik Luca Can’ın tedavisi için toplanması gereken 150 bin dolarlık hedefe dün fazlasıyla ulaşıldı. Bağış sitesi Generocity’de dün saat 17.00 itibarıyla kanser hastası Luca Can için tam 170 bin dolar toplandı.

Kanserli çocuklara destek

Kampanyanın hedefine ulaşmasının ardından tedavisine başlanacak olan Luca Can, New York’taki kanser merkezinde yüzde 80 yaşama şansı veren test aşamasındaki aşıyla tedavi olacak. Aile, “Toplanan paranın kullanmadığımız kısmı İsveç’te İsveç Çocuk Kanseri Vakfı Barncancerfonden’a, Türkiye’de LÖSEV’e veya bağışçıların arzularına göre belirlenecek, kanser üzerine çalışmalar yapan başka bir vakfa bağışlanacaktır” açıklamasını yaptı.