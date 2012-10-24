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Politika

Umut Oran’ın Van izlenimleri: Makyaj süper ama...

Akköprü ilköğretim okulunda, çocukların derslerine giren Oran, 800 öğrenci için hazırladığı kırtasiye yardımını dağıtım için Okul müdürüne teslim etti

24 Ekim 2012 18:08

 

Hülya Karabağlı

 

T24/ Ankara

 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Van’da 23 Ekim 2011’de yaşanan depremin üzerinden geçen bir yılda gelinen noktayı görmek için Van’da depremzedeler, eğitimleri  aksayan öğrenciler, mahalle muhtarları ile görüştü. Van temaslarında edindiği izlenimleri raporlaştıran Oran, “Makyaj çok iyi ama bir de arka sokaklara bakın, köstebek yuvası gibi. Tavsiyem Başbakan ya her gün Van’a gelsin buraların eksiklikleri artık bitirilsin ya da hiç gelmesin bu eziyeti yurttaş çekmesin”.

68 yıldır Atatürk ismini taşıyan ancak deprem sonrasında yenilenerek Tenzile Ana ilk ve ortaokulu adını alan okula giden Umut Oran'ın gözlemleri şöyle:

 

'Aileler ayrı bloklara düştü'

 

- TOKİ konutlarındaki dairelerde halen içme suyu bağlantıları yapılmamıştır. 80 m2’lik apartman daireleri hayvancılıkla geçinen kalabalık aile yapısına uygun değildir. Yaşamını yitiren aile fertleri çekilen kura sonuçlarına göre her birisi farklı bloklara düşmüş, bir araya gelme talepleri reddedilmiştir.

- Kan davaları nedeniyle kavgalı olan ailelerin rastgele bir arada tutulması ileride büyük sorunlar yol açabilecek potansiyel bir sorundur.

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı revize-imar planını ihaleye verdiği için bu yıl Van'da kimse bir çivi bile çakamadı. Kimse kendi evini yapıp imar izini alamıyor. Depremzedeye TOKİ evlerini seçmekten başka çare bırakılmadı.

- Depremde zarar gören okullarda tadilat bu yıl okulların açılmasına iki gün kala başlaması, bir yıl boyunca herhangi bir işlem yapılmaması öğrencileri mağdur etmiştir. Örneğin Fevzi Şengül İlköğretim Okulundaki 800 öğrenci bu nedenle Akköprü İlköğretim okulunda ikili öğretime başlamıştır. Bu nedenle 800 çocuğumuz sabah 06.45’te derse başlayıp 11.15’e kadar eğitim görmekte, öğlen gelen ev sahibi okulun öğrencilerinin okula girmesinde dahi sıkıntı yaşanmaktadır.

- 1925’te inşa edilen ve Merkez ilkokulu olarak eğitim veren ve 1944’te Atatürk ilkokulu adını alan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da eğitim gördüğü Erciş’in en eski okulunun taş binası kaderine terk edilmiş durumda.

 

'Ahırları  yıkılan köylülere 15'er bin lira ödenmemiş'

 

- Köylerde ahırı yıkılan köylüye vaat edilen 15’er bin TL ödenmemiştir.

- Orta hasarlı binalara güçlendirme için vaat edilen 15’er bin TL halen ödenmemiştir.

- Kiracılara konut hakkı tanınmamış olması büyük sıkıntı yaratmaktadır.

- İŞ-KUR aracılığıyla işe yerleştirilen yurttaşlar düzensiz olarak çalıştırılmakta, sık sık işten çıkartılmaktadır.

- Minareleri yıkılmış çok sayıda cami halen aynı şekilde durmaktadır.

 

'Vergi dairesi konteynırda hizmet veriyor'

 

- Van Vergi Dairesinin halen konteynırlarda hizmet vermesi dikkat çekmektedir.

- Van’da da büyük oranda korsan taksi sorunu var. Van’daki 150 ticari taksiye karşı 400 korsan taksi bulunduğu belirtildi. Akasya Taksi Durağı sürücüleri zorunlu mali trafik sigortası primlerinin 400 TL’den 1080 TL’ye çıkartılmasını tepkili.

- Erciş’teki muhtarlar TOKİ konutlarında hak sahiplerinin bir kısmının konutu alır almaz kiracıya devretmemesi için 2-3 yıllık yasak getirilmesini talep ettiler.

- Erciş’teki inşaatçılar 80 m2’lik bir TOKİ konutunun maksimum 50 bin TL’ye mal edileceğini savundu. Buna rağmen bodrum kattaki konutun 68 bin TL, ara katların 75 bin TL, ‘göl manzaralı’ olanların ise 95 bin TL’ye satılmasını eleştirdiler.

- Vatandaşların kuralarda sadece ilk 3 katın çıkması, 4 ve 5 katlardaki konutların kuraya dahil edilmediğini belirtmesi dikkat çekti.

- Depremden önce tapusunu almamış olanlar daha sonra tapu almaları durumunda kendilerinin TOKİ’de hak sahibi olamamalarından şikâyetçi oldular.

- Deprem öncesinde birada oturan kardeşlerin tapunun babanın üzerine kayıt olması nedeniyle hepsinin hak sahibi olamaması büyük sıkıntı yaratmaktadır.

- Şirket üzerine kayıtlı olan binalarda oturanlara konut hakkı verilmemektedir

 

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