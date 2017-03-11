Umut Oran'dan uyarı: AKP’nin ve Bahçeli’nin oyununa gelinmemeli

24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, “Hayır” cephesine yönelen ve giderek artan şiddet eylemleri hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Oran, açıklamasında “Her partiden Cumhuriyet sevdalısı dostlarımız provokasyonlara, yalan rüzgarlarına, itibar cellatlığına ve aleni saldırılara karşı hazır olmalı, ancak hiçbir şartta AKP’nin ve Bahçeli’nin oyununa gelinmemelidir!” ifadelerini kullandı.

Oran’ın açıklaması şöyle:

“Her partiden Cumhuriyet sevdalısı dostlarımız provokasyonlara, yalan rüzgarlarına, itibar cellatlığına ve aleni saldırılara karşı hazır olmalı, ancak hiçbir şartta AKP’nin ve Bahçeli’nin oyununa gelinmemelidir! Gidişat hayırlıdır! Normal şartlar devam ettiği sürece doğacak olan gün hayırlıdır. Her bir yurtsever en yakınındaki sadece ‘1 kişiyi’ sandığa götürürse ya da ‘hayır demeye ikna ederse’ zafer Türk Milletinin olacaktır. Bu yüzden biraz daha sabır, biraz daha emek, biraz daha dayanışma… Ama hepsinden öte provokasyonlara karşı her zamankinden fazla dikkat!

"Gidişat hayırlıdır! Normal şartlar devam ettiği sürece doğacak olan gün hayırlıdır. Her bir yurtsever en yakınındaki sadece '1 kişiyi' sandığa götürürse ya da 'hayır demeye ikna ederse' zafer Türk Milletinin olacaktır" dediği açıklamasını, "Bu yüzden biraz daha sabır, biraz daha emek, biraz daha dayanışma… Ama hepsinden öte provokasyonlara karşı her zamankinden fazla dikkat! Karanlık odaklar, yandaş maşalar, ruhu karartılmış meczuplar puslu havaları beklemektedir.”