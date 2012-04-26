Umut Oran’dan Sadri Şener’e: CHP değil hükümet futbolu mutanta çevirdi

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener’in kendisine ve CHP’ye yönelik sözleri dolayısıyla basın toplantısı düzenleyerek, “Siyaset 3 Temmuz’dan önce ve sonra futbola yoğun bir şekilde elini kolunu soktu. Hükümet Türk sporunu ve futbolu da kendine göre formatlamak istedi. Ne oldu? Futbolu da mutanta çevirdiler. Yargı, sanat, eğitim, medya derken sporu da dejenere ettiler” diye konuştu. Oran, “Özellikle pazartesi günü dava süreciyle ilgili çok ciddi bir hukuksuzluğu da ortaya koyacağız. Arkası yarın gibi, arkası pazartesi” dedi.

'Hükümet futbolu mutanta çevirdi'

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen CHP’li Umut Oran, Şener’in dün yaptığı açıklamada kendisinden ve CHP’den de söz ettiğini anımsattı. Oran, “Açıklamasında bir noktaya katılıyoruz, işi bu hale getiren siyaset. Siyaset 3 Temmuz’dan önce ve sonra futbola yoğun bir şekilde elini kolunu soktu. Hükümet Türk sporunu ve futbolu da kendine göre formatlamak istedi. Ne oldu? Futbolu da mutanta çevirdiler. Yargı, sanat, eğitim, medya derken sporu da dejenere ettiler” diye konuştu

'Yeten, Oktay, Lefter, Güneş bizi birleştirir'

CHP olarak sporda bazı değerlere inandıklarını kaydeden Oran açıklamasında şunları kaydetti:

Hakkı Yeten, Metin Oktay, Lefter gibi isimler, yaşı genç olmasına karşın bir Şenol Güneş bizi ayırmaz birleştirir1. Onların formaları başka renkler olsa da simgeledikleri değerler birdir. Spor birleştirici olmalı. Spor insanları düşmanlığa değil kardeşliğe, öfkeye değil sevgiye sevk etmeli. Bütün kulüpler bizim kulüplerimiz. Tarihte el ele cepheye gitmiş, savaşmış bu kulüpleri ayırmak kimsenin haddi değil.

'Hükümet kindarlığın ağababasını yaptı'

Bu noktada hükümet, spora siyaseti karıştırdı, en sonunda sporda da yeni düşmanlık alanları yarattı. 6222 sayılı Yasa güya sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesini sağlayacaktı, hükümet şiddetin, nefretin ve kindarlığın ağababasını yaptı.

'Bu davada Sadri Şener de yargılanıyor'

3 Temmuz’dan beri süreci takip ediyorum. Bu davada birçok spor kulübü yöneticisi gibi Sayın Sadri Şener de yargılanıyor. CHP olarak biz bu olaya bir spor kulübü davası olarak bakmıyoruz. Bu davayı Türk futbolu adına takip ediyoruz. Bu davada insan hakları ihlali olduğunu görüyoruz. Bu davada yargının bağımsız olmadığını görüyoruz. Hukukun siyasetten veya belli güçlerden talimat aldığını görüyoruz.

'ÖYM değil AKP’nin özel mahkemesi'

Özel yetkili mahkemelerdeki tüm davaları izliyoruz. Zaten kaldırılmalarını istiyoruz. Çünkü bunlar özel yetkili mahkeme değil, adeta AKP’nin özel mahkemesi. Bu yüzden Balyoz, OdaTV, KCK, Ergenekon hepsini takip ediyoruz. Özel yetkili mahkemeler ve Türkiye’deki yargı ile ilgili endişeler artık Avrupa Birliği tarafından yayınlanan raporlarda bile var.

'Futbolda da hukukun üstünlüğü'

Bu davadan Fenerbahçeliler de, Beşiktaşlılar da, Trabzonsporlular da, Galatasaraylılar da adalet bekliyor. CHP olarak bizim görevimiz de her alanda olduğu gibi hukukun üstünlüğünü futbolda da korumak.

'Ben GS üyesiyim'

Ben de bu davayı ve ÖYM’lerdeki diğer davaları CHP adına izliyorum. Eski bir futbolcuyum, Galatasaray spor Kulübü’nde kalecilik yaptım. Hâlâ veteran takımın da kalecisiyim. Aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü’nün 12 bin 662 sayılı üyesiyim. Galatasaraylı Sporcular Derneği’nin de 620 sayılı üyesiyim. CHP olarak da Umut Oran olarak da herhangi bir takımı değil, dava sürecini izliyorum.

'Aziz Yıldırım 300 gündür niye tutuklu?'

Burada da ne gördüm? Birçok kulübü ilgilendirmekle birlikte Fenerbahçe Başkanı 300 gündür tutuklu olarak yargılanıyor. Fenerbahçe Başkanı tabi ki yargılanabilir ama 300 gündür tutuklu yargılanması bir insan hakkı ihlalidir. Tutuklu yargılanmasını gerektirecek bir sebep yok.

'Trabzon’a haksızlık yapılırsa onu da savunurum'

Bir Galatasaraylı olsam da benim görevim bütün takımlara eşit uzaklıkta davranmak zorundayım. Bana Beşiktaşlılar da, Trabzonsporlular da, Fenerbahçeliler de oy verdi. Ben bütün kulüplerimize eşit mesafedeyim. Bugün tutuklu yargılanan bir Aziz Yıldırım, ona yapılan bir haksızlık varsa, onu da ben söylemek zorundayım. Eğer Trabzon’a da bir haksızlık yapılırsa onu da savunacağımızı herkesin bilmesini isterim.