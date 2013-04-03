CHP'li Umut Oran'dan MSB'ye Hurşit Tolon önergesi

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Silivri cezaevindeki emekli orgeneral Hurşit Tolon ile ilgili iddiaların doğru olup olmadığını Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’a sordu. Oran, “Genelkurmay’da TUSHAD diye bir birim kuruldu mu, Tolon burada görev aldı mı?” dedi.

CHP’li Umut Oran’ın önergede yer alan soruları şöyle:

Genelkurmay’da böyle bir birim var mı?

- Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde, günümüzde ve geçmişte doğrudan bağlısı ya da Özel Kuvvetler Komutanlığı içerisinde kısa adı TUSHAD olan Türkiye Ulusal Stratejiler ve Hareket Dairesi isimli bir birim oluşturulmuş mudur? Böyle bir birim oluşturulmuş ise kuruluş tarihi nedir, ilk kurucusu, komutanı kimdir?

Tolon, burada görev aldı mı?

- E. Org. Hurşit Tolon, varsa bu kuruluşta görev almış mıdır, aldıysa hangi tarihlerde görevde bulunmuştur?

TSK’dan atılan uzman onbaşı burada mı çalıştı?

-Mersin Tarsus Gaziler Mahallesi nüfusuna kayıtlı Mevlüt oğlu 1970 doğumlu, disiplinsizlik gerekçesiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile ilişiği kesilerek sözleşmesi feshedilmiş eski uzman onbaşı İlker Çınar, Özel Kuvvetler Komutanlığı veya varsa Beyaz Kuvvetler Komutanlığı’nda görev almış mıdır? Söz konusu kişi bu komutanlıklarda görevde bulunmuş ise bu dönem hangi tarihler arasını kapsamaktadır?