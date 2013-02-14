CHP'li Oran: Mısır'a uçan Japon yolcu içki isterse ne olacak?

HÜlya Karabağlı/ ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e, “THY’nin uçuşlarında alkollü içki servisini kaldırması talimatını bizzat siz mi verdiniz? Bu yönde Başbakan’ın size bir telkini oldu mu? Uçuşlarda alkollü içki servisinin kaldırılmasının gerekçeleri nelerdir?” diye sordu.

Oran, THY özelleştirme kapsamında olduğu için, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde, THY’nin, Mısır, Kuveyt, Pakistan, Irak, Somali, Senegal ve Nijer'de 10 kente yaptığı uçuşlarda içki servisini kaldırırken, gerekçe olarak da “talep azlığı ve lojistik zorlukları” öne sürdüğünü anımsattı.

90 yıllık THY

- Yurt içi ve yurt dışı - Lojistik zorluklar nedeniyle alkollü içki servisi yapılmadığı iddiası doğru ise geçmişi 20 Mayıs 1933’e kadar uzanan, 90 yıllık THY’nin AKP dönemi öncesindeki yöneticileri bu güçlükleri nasıl aştılar?

- “Talep azlığı” gerekçesi doğru mudur? Dünya devi olmak övünen, Avrupa’nın en iyisi olduğu reklamını yapan, “Global olarak senin” sloganını kullanan THY’nin, 1 tek yolcunun dahi alkollü içki talebini reddetmesi şirketin oluşturulan imajına aykırılık teşkil etmiyor mu?

Japon yolcu isterse ne olacak?

- Japonya’dan Mısır’a İstanbul üzerinden aktarmalı uçan Japon yolcular alkollü içki istediğinde onlara hangi yanıt verilmektedir?

- Yurt dışına uçuşlarda alkollü içki yasağı konulan ülke ve kentler hangi ölçütlere göre belirlendi? Mısır’a yapılan uçuşlara konulan alkol yasağının örneğin Tunus ve Fas için olmamasının gerekçesi nedir?

Emirates ve Katar Hava Yollarında niye yasak yok?

- Alkol yasağı konulan bu ülkelerin dini hassasiyetleri nedeniyle bu kararın alındığı öne sürülüyor ise Mısır, Kuveyt, Pakistan, Irak, Somali, Senegal, ve Nijer'de aynı hatlara uçan THY’nin rakibi ‘Emirates’, ‘Katar Hava Yolları’ gibi şirketlerde niçin bu yasak yok?