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Umut Oran'dan Erdoğan'a: Kasetleri nereden biliyorsun, arşivin mi var?

CHP'li Umut Oran, Başbakan Erdoğan'ın İdris Naim Şahin'e yönelik 'onun da kaseti var' sözlerini 'bir kaset arşivin mi var yoksa' diyerek eleştirdi

26 Mart 2014 10:30

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, yaptığı açıklamada Başbakan Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Ordu Mitingi’nde eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in kaseti olduğunu ileri sürdüğüne işaret ederek, "Kendisine bakanları, danışmanları, milletvekilleri ve il başkanlarını kapsayan bir kaset arşivi kurmuş mudur?" sorusunu yöneltti.

Erdoğan’ın yaptığı çeşitli konuşmalarda Cumhurbaşkanı’nın ve partisine mensup bazı milletvekillerinin de kasetleri olduğunu ifade ettiğini hatırlattı. Oran, “Bu durum, 2011 seçimlerinden önce miting meydanlarında ‘bu özel değil genel bir ahlaksızlık’ diye bağıran, kendisine yakın bir internet haber sitesi tarafından servis edilen görüntüleri halkın izlemesini tavsiye eden, hatta henüz YouTube’a bile yüklenmemiş bir kaseti ‘yakında çıkacak’ diye önceden bildiren Erdoğan’ın kaset siyasetinde geldiği noktayı göstermektedir.” diye konuştu.

Oran, Erdoğan’ın bu zamana kadar kasetler üzerinden siyasi çıkar sağlamaya odaklandığını ve hiçbir ahlaki sınır dinlemeden kasetleri miting meydanlarına taşıdığını hatırlattı. Başbakan’ın şu soruları cevaplaması gerektiğini belirtti: “Kendisine bakanları, danışmanları, milletvekilleri ve il başkanlarını kapsayan bir kaset arşivi kurmuş mudur? Cumhurbaşkanı’nı, danışmanlarını, milletvekillerini ve il başkanlarını dinletmekte midir? Kendisinde daha sonra kullanmak için sakladığı hangi tapeler ve kasetler vardır? Bunların içeriği nedir? Erdoğan kendisine bağlı kurumlar eliyle muhalefet partilerinin yöneticilerini dinletmekte midir? Bu dinleme kayıtları kendisine rapor halinde sunulmakta mıdır? Bu yasa dışı tapelerin içerikleri bir yerde saklanıp, arşivlenmekte midir? Erdoğan bununla da sınırlı kalmadan kritik mevkilerdeki kamu bürokratlarını da dinletmekte midir? Bu yolla bürokratlar fişlenmekte ve üstlerinde baskı kurulmakta mıdır? Cumhurbaşkanı’nın ‘benim dinlemiş olmam ihtimal dışı diyemem ama bu konuda korkum yok’ açıklamasının hedefi esasında Erdoğan mıdır? Bu açıklama ‘Benim senin gibi sıfırlamalı konuşmalarım yok’ anlamına mı gelmektedir?”

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