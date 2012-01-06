T24 LogoT24 Logo
Politika

Umut Oran’dan Başbuğ tepkisi: Erdoğan da tanık olarak ifade versin

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ’un "andıç" davası kapsamında tutuklanmasına, “Biz CHP olarak Özel Yetkili Mahkeme

06 Ocak 2012 02:00


Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ’un "andıç" davası kapsamında tutuklanmasına, “Biz CHP olarak Özel Yetkili Mahkemelerin (ÖYM) kaldırılmasını istiyoruz. Ama İlker Başbuğ’un tutuklanması konusuna gelirsek, kendisi hangi hükümet döneminde görev aldı, kendisini o göreve kim atadı, kiminle birlikte çalıştı? İdari olarak başbakan sorumludur. Çünkü Genelkurmay Başkanı, Başbakana bağlı. Bu 2 senedir süren davada Sayın Başbakan da gitsin tanık olarak ifadesini versin o zaman”

Oran, Van’da yaşanan deprem sonrasında şehirde yaşanan olumsuzlukların aşılması için hazırladığı Can suyu paketi önerilerini basın toplantısı düzenleyerek açıkladı.


Van için 3 koldan girişimde bulundu

Hazırladığı yasa teklifiyle deprem felaketinden etkilenen Vanlıların tüm kredi borçlarının 1 Ocak 2014’e kadar ertelenmesini öneren Oran, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’e yönelttiği soru önergesinde ise Van dışına göç etmek zorunda kalan öğrenciler ile eğitime verilen ara nedeniyle Van’da kalan öğrencilerin mağduriyetlerinin nasıl giderileceğini sordu. Oran TBMM’ye sunduğu bir diğer önergede ise kentte yaşanan sosyal, ekonomik sorunların saptanarak hızla çözümünün sağlanması için alınması gereken önlemlerin saptanabilmesi için Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulmasını önerdi.


MEB’de “dayanışma fonu” oluşturulsun

Deprem sonrasında kentin normal yaşamına henüz dönemediğini belirten Oran, “Binlerce öğrenci başka şehirlere gitti, misafir öğrenci oldular. Diyoruz ki Eğitim Bakanlığı dayanışma fonu adı altında bir fon kursun. Van’dan çevre şehirlere giden bütün öğrenciler bu fondan yararlansın. Onların bakımını devlet üstlensin. Hem öğrencilerin psiko – sosyal desteğe ihtiyacı var hem de öğrencilerin kaybettikleri zamanın telafi edilmesi gerekiyor. Bu bakımdan Eğitim Bakanı’ndan yazın telafi dersleri verilmesini istedik” dedi.


Bir celikan mazot uğruna

“Ekonomi dönsün ki bir celikan (70 litrelik teneke) mazot uğruna insanlarımız bombalara, kurşunlara kurban gitmesin” diyen Oran, bugün bu yapılamadığı için insanların şehirlerini terk edip başka şehirlere Irak’a göç ettiğini söyledi.

İşte Van’ı canlandıracak acil önlem paketi

Oran, ekonominin yeniden canlanması için acilen yapılması gereken şu önerileri getirdi:

- Van sadece Türkiye’nin değil Ortadoğu bölgesinin en önemli hayvancılık merkezlerinden biri. Çayır-mera alanları bakımından Türkiye’nin en zengin iki ilinden biri. Ancak gereken altyapı,yatırım ortamı oluşturulmalı, üretimin üzerindeki kamu maliyetleri düşmeli.

- İstihdam odaklı, ihracat hedefli, sektörel kümelenme ile bölgesel kalkınma sağlayacak yeni bir model kurulmalı. Bir de finans akışı sağlanmalı.

- Önce yapılması gereken mevcut kredi borçlarını ertelemek. Depremden etkilenen herkesin, kredi borcu 2014 yılına kadar ertelensin. Eylül 2011 rakamlarıyla Van’ın toplam kredi borcu 1,7 Milyar TL.

- Van’da asgari ücret bütünüyle vergiden muaf hale getirilsin.

-Nakliye desteği vererek maliyet düşürülsün.

- Eximbank kredileri ile ihracata yönelik özel destek sağlansın.

- Enerji maliyeti düşürülsün, KDV en azından fon ve vergiler çıkarılıp, çıplak maliyet üzerinden hesaplanarak faturaya yansısın.

- Sınır ticareti bu bölgenin bir gerçeği. Devletin bu gerçeği tanıması ve yasal güvenceye alması lazım.

- Bu iyileştirmeler de en az 10 yıl sürsün. Bir de eski yeni ayrımı yapılmasın. Mevcut işletmeler kapanmasın. Haksız rekabet olmasın, insanlar işini kaybetmesin.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24