Umut Oran’dan Başbuğ tepkisi: Erdoğan da tanık olarak ifade versin



Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ’un "andıç" davası kapsamında tutuklanmasına, “Biz CHP olarak Özel Yetkili Mahkemelerin (ÖYM) kaldırılmasını istiyoruz. Ama İlker Başbuğ’un tutuklanması konusuna gelirsek, kendisi hangi hükümet döneminde görev aldı, kendisini o göreve kim atadı, kiminle birlikte çalıştı? İdari olarak başbakan sorumludur. Çünkü Genelkurmay Başkanı, Başbakana bağlı. Bu 2 senedir süren davada Sayın Başbakan da gitsin tanık olarak ifadesini versin o zaman”



Oran, Van’da yaşanan deprem sonrasında şehirde yaşanan olumsuzlukların aşılması için hazırladığı Can suyu paketi önerilerini basın toplantısı düzenleyerek açıkladı.





Van için 3 koldan girişimde bulundu



Hazırladığı yasa teklifiyle deprem felaketinden etkilenen Vanlıların tüm kredi borçlarının 1 Ocak 2014’e kadar ertelenmesini öneren Oran, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’e yönelttiği soru önergesinde ise Van dışına göç etmek zorunda kalan öğrenciler ile eğitime verilen ara nedeniyle Van’da kalan öğrencilerin mağduriyetlerinin nasıl giderileceğini sordu. Oran TBMM’ye sunduğu bir diğer önergede ise kentte yaşanan sosyal, ekonomik sorunların saptanarak hızla çözümünün sağlanması için alınması gereken önlemlerin saptanabilmesi için Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulmasını önerdi.





MEB’de “dayanışma fonu” oluşturulsun



Deprem sonrasında kentin normal yaşamına henüz dönemediğini belirten Oran, “Binlerce öğrenci başka şehirlere gitti, misafir öğrenci oldular. Diyoruz ki Eğitim Bakanlığı dayanışma fonu adı altında bir fon kursun. Van’dan çevre şehirlere giden bütün öğrenciler bu fondan yararlansın. Onların bakımını devlet üstlensin. Hem öğrencilerin psiko – sosyal desteğe ihtiyacı var hem de öğrencilerin kaybettikleri zamanın telafi edilmesi gerekiyor. Bu bakımdan Eğitim Bakanı’ndan yazın telafi dersleri verilmesini istedik” dedi.





Bir celikan mazot uğruna



“Ekonomi dönsün ki bir celikan (70 litrelik teneke) mazot uğruna insanlarımız bombalara, kurşunlara kurban gitmesin” diyen Oran, bugün bu yapılamadığı için insanların şehirlerini terk edip başka şehirlere Irak’a göç ettiğini söyledi.



İşte Van’ı canlandıracak acil önlem paketi



Oran, ekonominin yeniden canlanması için acilen yapılması gereken şu önerileri getirdi:



- Van sadece Türkiye’nin değil Ortadoğu bölgesinin en önemli hayvancılık merkezlerinden biri. Çayır-mera alanları bakımından Türkiye’nin en zengin iki ilinden biri. Ancak gereken altyapı,yatırım ortamı oluşturulmalı, üretimin üzerindeki kamu maliyetleri düşmeli.



- İstihdam odaklı, ihracat hedefli, sektörel kümelenme ile bölgesel kalkınma sağlayacak yeni bir model kurulmalı. Bir de finans akışı sağlanmalı.



- Önce yapılması gereken mevcut kredi borçlarını ertelemek. Depremden etkilenen herkesin, kredi borcu 2014 yılına kadar ertelensin. Eylül 2011 rakamlarıyla Van’ın toplam kredi borcu 1,7 Milyar TL.



- Van’da asgari ücret bütünüyle vergiden muaf hale getirilsin.



-Nakliye desteği vererek maliyet düşürülsün.



- Eximbank kredileri ile ihracata yönelik özel destek sağlansın.



- Enerji maliyeti düşürülsün, KDV en azından fon ve vergiler çıkarılıp, çıplak maliyet üzerinden hesaplanarak faturaya yansısın.



- Sınır ticareti bu bölgenin bir gerçeği. Devletin bu gerçeği tanıması ve yasal güvenceye alması lazım.



- Bu iyileştirmeler de en az 10 yıl sürsün. Bir de eski yeni ayrımı yapılmasın. Mevcut işletmeler kapanmasın. Haksız rekabet olmasın, insanlar işini kaybetmesin.





