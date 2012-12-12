Umut Oran'dan Başbakan'a: Müstehcen kontrol biriminiz mi var?

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Erdoğan’a, “Müstehcen kontrol biriminiz mi var? Plastik, cansız mankenleri müstehcen mi buluyorsunuz, niçin siz gitmeden kaldırıp, üstünü örtüyorlar?” diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, 6-8 Aralık 2012 tarihleri arasında Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası fuarında, ödüllü tasarımcı Ece Arkhavi’nin deri kemer koleksiyonunu sergileyen vitrin mankenlerinin TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından kaldırıldığı yönünde haberleri hatırlattı. “ Benzer bir uygulamanın katıldığınız Türkiye Giyim Sanayicileri toplantılarında yaşandığı da bilinmektedir” diyen Oran’ın soru önergesi şöyle:

AKP’de müstehcenlik birimi mi var?

- Katıldığınız organizasyonlarda veya bulunduğunuz mekanlarda yer alan takı, tasarım, heykel, resim, giysi ve diğer objelerin “müstehcenlik” kontrolünü yapan, Başbakanlık’a veya AKP Genel Başkanlığı’na bağlı bir birim bulunmakta mıdır?

- Böyle bir birim varsa bu birimin nelere dikkat edeceğini ve hareket tarzını belirleyen bir yönerge, talimat veya benzeri mevzuat bulunmakta mıdır? Bu mevzuatın yayınlanma tarihi, adı ve içeriği nedir?

- Müstehcenlik kontrolünü yapan bu birimler için çıkartılmış herhangi bir yönetmelik, yönerge veya benzeri mevzuat bulunmakta mıdır? Bu mevzuat hangi tarihte çıkartılmıştır? İçeriği nedir? Müstehcen eşyaları nasıl tanımlamaktadır?

Cansız mankenler müstehcen mi?

- Her yerde bulunan plastik vitrin mankenleri bu birimler veya şahsınızca “müstehcen” kabul edilmekte midir?

- Plastik objelere karşı şehvani hisler beslenebilir mi? Bu objeler küçük çocukların ve insanların kişisel gelişimini etkiler mi? Bu plastik objeler hangi hukuk kuralına atfen “müstehcen” kabul edilmiştir?

- Başbakanlığın sanatçıların hukuka uygun olarak yaptıkları ve sergiledikleri eserlerine, bu eserlerin sergilenme biçimlerine müdahale hakkı bulunmakta mıdır? Bu hak hangi kanun, tüzük, yönetmelik veya ilgili mevzuat tarafından kendilerine tanınmıştır?”

- Başbakanlık veya bağlı bakanlıklar tarafından plastik vitrin mankenleri ile giysi sergileyen ticari işletmelere yönelik herhangi bir düzenleme planlanmakta mıdır?

- TİM Başkanı hangi sebeple plastik vitrin mankenleri kaldırılmazsa size karşı rezil olacağını beyan etmiştir? Tarafınız veya Başbakanlığa bağlı birimler tarafından kendisine bu yönde bir görüş, öneri veya eleştiri yöneltilmiş midir?