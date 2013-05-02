CHP'li Oran'dan bakan Güler'e: Çevik polisin yanındaki küfür eden sivil kişi kim?

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, İçişleri Bakanı Muammer Güler’e, 1 Mayıs kutlamaları için DİSK Genel Merkezinde bulunan sendikacılara, çevik kuvvet polislerinin içerisinden küfür eden sivil giyimli kişinin kim olduğunu eşgal ve ayrıntılı bilgi vererek sordu. Güler’e yönelttiği önergeyle bugün herkesin merak ettiği ve video görüntüleri internette dolaşın kişinin kim olduğunun açıklanmasını istedi. Oran’ın, Bakan Güler’e yönelttiği sorular şöyle:

- 1 Mayıs kutlamaları dolayısıyla Şişli’deki DİSK Genel Merkez binası karşısında konuşlanan Çevik Kuvvet timinin yanında bulunan sivil giyimli, 35 yaşlarında, kot pantolon, lacivert montlu, saçlarını arkadan bağlayacak kadar uzun saçlı, kirli sakallı, 180 cm boy, 80-90 kg civarında kumral kişi kimdir, hangi kamu kurumunda görevlidir?

Kask numarası 8 - 06- 134

- DİSK binası önündeki 63515 kod’lu TOMA’nın sol tarafındaki kaldırımda bekleyen ve aralarında 8 - 06- 134 numaralı kasklı çevik kuvvet polisinin de bulunduğu timin amiri kimdir, ismi nedir? Bu sivil kişi hakkında herhangi bir işlem yapmış mıdır, yoksa bu kişi polis Akademisi’nden devre arkadaşı mıdır?

Rütbeli olduğu belli

- Söz konusu timdeki resmi giyimli polisin apoletinden tutup omzundan sarstığı görüntülerden açıkça görülen, elinde DİSK bayrağıyla binadan bakan sendikacıya sinkaflı küfür edebilen ve rütbesiz polis memurların ses çıkarmamasından anlaşıldığı kadarıyla rütbeli olduğu görülen sivil şahısın ismi, sicil numarası ve görev yeri, şubesi, kısmı, bürosu neresidir? Türk gelenek göreneklerine, mevzuata aykırı tavırları dolayısıyla bu şahıs hakkında hangi adli ve idari işlemi tesis ettiniz?

Küfür eden sivil polis var mı?

- 1 Mayıs 2013 tarihinde Taksim ve Beşiktaş civarında kaç emniyet görevlisi sivil olarak görev yaptı?

- 1 Mayıs 2013 tarihinde Güven Tim’leri de görev yaptı mı, bunları sayısı kaçtır?

- Sivil görevli polislerin de halkı galeyana getirecek küfür etme, taş atma, provoke etme gibi görevleri var mıdır? Son 5 yıl içerisinde İstanbul’da bu şekilde yetkisini aştığı için ceza alan personel sayısı yıllar itibariyle kaç kişidir?