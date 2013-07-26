CHP'den Ali Sarıçiçek'e bin adet bayrak

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istenen Ali Sarıçiçek’e bin adet bayrak göndererek destek oldu. "Evini geçindirmekten başke ne suçu var" diyen Oran, "Ali Sarıçiçek, bugün bir semboldür, mağdur ve mazlum olmuştur. Biz de CHP olarak mağdur olan bu vatandaşımıza evini geçindirmesi, evlatlarına bakması, evinin bacasının tütmesi için karınca kararınca bir destek verdik. Oran'ın açıklaması şöyle:

'Tek bir insana mı saldırmış'

Ali Sarıçiçek, hukuk kurallarını tanımaz bir baskı rejiminin kurbanı. Evini geçindirmek için bayrak satarken, önce polis tarafından hakarete ve şiddete maruz kaldı, gözaltında kötü muameleye uğradı, örgüt üyeliğinden suçladılar, daha sonra da akıl almaz iddialarla hakkında 7 yıl hapis cezası istendi. Ali Sarıçiçek’in evini geçindirmekten başka ne suçu var? Tek bir insana zarar mı vermiş, bu ülkenin değerlerine mi saldırmış, ülkemizin bütünlüğüne mi kast etmiş? Masum insanların sadece muhalefette oldukları için bu kadar ağır yaptırımlarla karşılaştığı hiçbir ülke demokrat olamaz.

'Ali Sarıçiçek mazlumdur'

Eğer bu ülkede demokrasi istiyorsak, insan hakları istiyorsak, bu zulme sonuna kadar karşı çıkmak zorundayız. Ali Sarıçiçek bugün bir semboldür, mağdur ve mazlum olmuştur. Biz de CHP olarak mağdur olan bu vatandaşımıza evini geçindirmesi, evlatlarına bakması, evinin bacasının tütmesi için karınca kararınca bir destek verdik. Ramazan ayının hoşgörü ikliminin herkesi sarmasını, herkesin zalimlikten uzaklaşmasını ve mağdurlara, mazlumlara destek olmasını istiyoruz.