T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'den Ali Sarıçiçek'e bin adet bayrak

Oran, 'Ali Sarıçiçek bugün bir semboldür, mağdur ve mazlum olmuştur' dedi

26 Temmuz 2013 15:31

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istenen Ali Sarıçiçek’e bin adet bayrak göndererek destek oldu. "Evini geçindirmekten başke ne suçu var" diyen Oran, "Ali Sarıçiçek, bugün bir semboldür, mağdur ve mazlum olmuştur. Biz de CHP olarak mağdur olan bu vatandaşımıza evini geçindirmesi, evlatlarına bakması, evinin bacasının tütmesi için karınca kararınca bir destek verdik. Oran'ın açıklaması şöyle:

 

'Tek bir insana mı saldırmış'

 

Ali Sarıçiçek, hukuk kurallarını tanımaz bir baskı rejiminin kurbanı. Evini geçindirmek için bayrak satarken, önce polis tarafından hakarete ve şiddete maruz kaldı, gözaltında kötü muameleye uğradı, örgüt üyeliğinden suçladılar, daha sonra da akıl almaz iddialarla hakkında 7 yıl hapis cezası istendi. Ali Sarıçiçek’in evini geçindirmekten başka ne suçu var? Tek bir insana zarar mı vermiş, bu ülkenin değerlerine mi saldırmış, ülkemizin bütünlüğüne mi kast etmiş? Masum insanların sadece muhalefette oldukları için bu kadar ağır yaptırımlarla karşılaştığı hiçbir ülke demokrat olamaz.

 

'Ali Sarıçiçek mazlumdur'

 

Eğer bu ülkede demokrasi istiyorsak, insan hakları istiyorsak, bu zulme sonuna kadar karşı çıkmak zorundayız. Ali Sarıçiçek bugün bir semboldür, mağdur ve mazlum olmuştur. Biz de CHP olarak mağdur olan bu vatandaşımıza evini geçindirmesi, evlatlarına bakması, evinin bacasının tütmesi için karınca kararınca bir destek verdik. Ramazan ayının hoşgörü ikliminin herkesi sarmasını, herkesin zalimlikten uzaklaşmasını ve mağdurlara, mazlumlara destek olmasını istiyoruz.

ETİKETLER

ali sarıçiçekumut oranbin bayrak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24