Umut Oran: THY, Bağdat’ta da 2,9 milyon dolar mı kaybetti?

- Hülya Karabağlı

Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran,Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e, “2003 yılında Irak’ın işgalinden önce bu ülkede bakiye kalan 902 bin 258 Irak Dinarı karşılığı 2 milyon 901 bin 152 ABD doları tutarındaki meblağın Türkiye’ye transfer edilmediği doğru mudur" diye sordu.

Suriye’de 12 milyon dolar unutuldu

Maliye Bakanı Şimşek’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi sunan CHP’li Oran, THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu’nun, 6 Haziran 2012’de yaptığı açıklamada, “THY’nin 12 milyon dolar tutarındaki parasının Suriye’de meydana gelen gelişmeler sonucu ülkeden çıkarılamadığını” belirttiğini anımsattı. Bu sözlerin basında yer alması üzerine THY’nin, 13 Haziran 2012’de İMKB’ye bir açıklama göndererek Topçu’nun açıklamasını kısmen tekzip edecek şekilde zararın söz konusu olmadığını kaydederek “Bloke edilmiş THY mevduatına faiz işletilmekte olduğunu” duyurduğunu aktaran Umut Oran’ın yanıt beklediği sorular şöyle:

Irak Dinarı değişti 2,9 milyon dolar uçtu

- Benzeri bir olayın daha önce de Irak’ta meydana geldiği ve 2003 yılında Irak’ın işgalinden önce bu ülkede bakiye kalan 902 bin 258 Irak Dinarı karşılığı 2 milyon 901 bin 152 ABD doları tutarındaki meblağın Türkiye’ye transfer edilmediği doğru mudur?

- İşgalden sonra Şubat 2004’te Irak para biriminin Yeni Irak Dinarı olarak değiştirilmesi ve değerinin düşürülmesi sonucunda THY’nin söz konusu hesaptaki parasının 626 ABD doları karşılığına düştüğü ve bu nedenle THY’nin 2 milyon 900 bin 536 dolar yani neredeyse mevduatının tamamını kaybettiği doğru mudur?

- Aradan geçen 8 yılda konuyla ilgili ne gibi işlem yapıldı? Hangi yabancı danışmanlık ve hukuk firmalarından hizmet alındı ve karşılığında ne kadarlık ödeme yapıldı? THY’nin söz konusu mevduatının akıbeti ve son meblağı nedir?

- 2008’de Bağdat’a sefer başlatan ve son bir yılda Irak’ta 5 ayrı noktaya daha uçan THY’nin bu operasyonlar öncesinde söz konusu eski alacağını gerçek değerinden tahsil için bir girişimi oldu mu, sonucu nedir?

- Suriye’de de Irak’ta 8 yıl önce yaşanan gelişmenin benzerinin yaşanması olasılığına karşı önlem alındı mı, THY yönetimi bu konuda ne planlamaktadır?

Suriye’de Türk diplomatlar uyardı mı?

- Suriye’deki 12 milyon dolarla ilgili olarak Bağdat’taki Türk diplomatlarının uyarılarına karşın THY’nin girişimde bulunmadığı doğru mudur?

- Bağdat’taki paranın uluslar arası bankada tutulduğu belirtilmesine karşın Türkiye’ye transfer edilmemesinin gerekçesi nedir?”