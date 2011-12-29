Umut Oran, Erdoğan'a 000Kitap'ı gönderdi

T24 - CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, gazeteci Ahmet Şık’ın tutuklanmasına yol açan ve “dokunan yanar” sıfatıyla anılan “OOOKitap”ı ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı’nın “10 yıldır AKP” isimli kitabını da gönderdi. Oran, Erdoğan’ın “bomba” diye nitelediği kitaba, “Sayın Başbakan, 2012 yılında adalet sisteminin hızlanmasını, kimsenin suçsuz yere tutuklanmamasını, kul hakkının yenmemesini ve Pınarhisar Cezaevi önünde istediğiniz adaletin herkes için tecelli etmesini dilerim" notunu da yazdı.



TBMM’de “2011 yılı ekonomide nasıl geçti” konulu basın toplantısı düzenleyen CHP’li Umut Oran, yeni yıl için Başbakan Erdoğan’a kitap göndereceğini söyledi. Elindeki “OOOKitap” ve “10 yıldır AKP” isimli kitapları gösteren Oran, bir gazetecinin sorusu üzerine “OOOKitap”ın üzerine Erdoğan için, “Sayın Başbakan, 2012 yılında adalet sisteminin hızlanmasını, kimsenin suçsuz yere tutuklanmamasını, kul hakkının yenmemesini ve Pınarhisar Cezaevi önünde istediğiniz adaletin herkes için tecelli etmesini dilerim" yazdığını söyledi.

Hükümetin “pembe”, vatandaşın “mor” tablosunu gösterdi



Oran, toplantıda elinde tuttuğu iki kâğıdı gösterirken, bunların hükumet üyelerinin argümanlarının yer aldığı "pembe tablo" ile vatandaşın yaşadığı "mor tablo"yu gösterdiğini anlattı. Kendisinin önerilerinin de “beyaz kâğıtta” yer aldığını ifade eden Oran, ekonomide gelinen noktaya ve vatandaşın içinde bulunduğu durumu özetledi.

Özel sektörün ekosistemi bozuk



2011'in girişimcinin yılı olduğunu ifade eden Oran, "Türk girişimcisi, özel sektörü, hakikaten bu ülkede güzel olan ne varsa yapmış durumda" diyerek şunları söyledi:



"Türkiye son 9 ayda yüzde 9,6 oranında büyüdü. İmalat sanayi üretim hacmi 118 milyar dolara ulaştı. Makine ve teçhizat yatırımları 85 milyar dolar oldu. Bunu kim yaptı? Bunu yapan özel sektör, bunu yapan girişimci, bunu yapan bu şartlara rağmen yola devam eden insanımız. Bunda hükümetin payı ne? Şimdi ona bakarsak iş kötü. Bunda hükümetin payı yok. Türk özel sektörü bunu hükümetin zincirlerine rağmen yaptı. Çünkü özel sektörün ekosistemi bozuk. Nedir o ekosistem? Siyasi sistem, ekonomik yapı, özgürlük atmosferidir.

Botswana bizden ileride



Heritage Vakfı tarafından açıklanan Ekonomik özgürlük endeksinde 179 ülke arasında 67. Sıradayız. Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Botswana bizden ileride. 40'ıncı. Dünya Bankası tarafından açıklanan, Kolay İş Yapma Endeksi'ne göre 183 ülke arasında 71. Sıradayız. Tonga, Peru bizden iyi durumda. Botswana kaçıncı diye soracaksınız? 54'üncü. Yolsuzluk Endeksi'nde 61. Sıradayız. Namibya, Kosta Rika, Macaristan daha yukarıda. Botswana? Botswana gene bizi geçmiş. 32. Sırada. Otuz iki. 61 nerede 32 nerede. Botswana'yı bilen var mı? Bakın burada. Güney Afrika'nın komşusu. Ülkenin yüzde 70'i Kalahari Çölüyle kaplı. 2 Milyon insan yaşıyor. 1966 yılında kişi başına düşen geliri 70 dolarmış. Bugün 14 bin dolar. Yani Türk özel sektörü bu başarıyı neye rağmen yapmış? Botswana'dan kötü yönetilen bir ülkede, Botswana'dan kötü bir ekonomik özgürlük atmosferinde bunu yapmış. Hükümetle birlikte değil, hükümetin ayağına zincir takmasına rağmen bunu başarmış. Yani 2011 yılında hükümet tuttu, özel sektör koştu."

Bakanın ‘sivilce’ dediği urdur, kesilmezse öldürür



Cari açığın şu anda 65 milyar dolar olduğunu ve yıl sonunda 75 milyar dolara dayanacağının altını çizen Oran, "Türkiye'nin bugün 65 milyar dolar açığı var. Demek ki hükümet bu alanda karavana yaptı. Karavananın bedelini de halkımız ödüyor. Türkiye'nin 65 milyar dolarını bugün başka ülkeler yiyor, içiyor. Sayın Çağlayan dün dedi ki (Her güzelin bir kusuru olur, misal bir sivilcemiz var cari açık). Şimdi Sayın Bakanın sivilce dediği 65 Milyar dolar, Ur'dur kesip atılmazsa öldürür" dedi.

Halk eleştirirse doğruyu bulurlar



Hükümetin rehavete kapılmamasını öneren Oran, 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girebilmesi için Türkiye'nin her yıl yüzde 7 büyümesi gerektiğinin altını çizerek, "2012 yılı daha iyi geçsin istiyorsak bir de Ekonomik ve Sosyal Konseyi toplayacağız. Neredeyse 3 yıldır toplanmıyor. Ekonomik ve Sosyal Konseyde reelsektörün temsilcileri var, emekçiler var, halkımız var. Halka danışmaktan, ortak akıldan korkmasınlar. Cesur olsunlar. Halk eleştirirse doğruyu bulurlar, doğruyu bulurlarsa da hem işçiler kazanır, hem işverenler kazanır hem de Türkiye kazanır"