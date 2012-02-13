Umut Oran: Cari açık 30 milyar 446 milyon dolar arttı

Hülya Karabağlı

T24/ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, 2011 yılı Cari İşlemler Açığı'nın bir önceki yıla göre 30 milyar 446 milyon dolar artarak 77 milyar 89 milyon dolar olduğunu söyledi. Cari açık konusunda açıklama yapan Oran, ortadaki tabloyu şöyle özetledi:

-Cari açık bir önceki yıla göre yüzde 65.3 arttı. Hükümetin sene başında cari açık öngörüsü 42,2 milyar dolardı.Cari açık 77 milyar 89 milyon dolar oldu. Hükümet karavanalarına bir

yenisi daha eklendi. Cari Açığın GSYH'ye oranına baktığımız zaman dünyanın en kötü ülkelerinden biriyiz..

-Şu an cari açığın GSYH'ye oranı açısından kriz içerisindeki Yunanistan'dan bile daha kötü durumdayız.Türkiye cari işlemler açığı açısından 198 ülke arasında 195.sırada. 77 milyar dolarlık güncel rakamı esas alırsak, Dünyanın en fazla cari açık veren ikinci ülkesiyiz.

Dolayısıyla ortada bir sorun var. Ortadaki sorunun ne olduğu da belli, Türk ekonomisi yönetilmiyor.

Biz CHP olarak seçim öncesinde alternatif ekonomi programımızı ortaya koyduk. O programda cari açık konusunda da bir çözüm planı var.

Hükümet yeni bir politika ortaya koyamıyorsa bizimkini uygulasın.

Hükümeti de uyarıyorum gelin 2012 yılında pozitif, ilerici yeni bir kalkınma programı yapalım. Gelin 36 aydır toplanmayan ekonomik ve sosyal konseyi toplayalım ekonomimizin içinde bulunduğu sorunlara acil önlem alalım. Şayet Türkiye bir ekonomik krize girerse bunun da bedelini bütün Türkiye öder. Bunu engellemek için hem hükümet hem muhalefet el birliği ile çalışalım. Gelin birlikte bir araştırma komisyonu kuralım, ekonomik ve sosyal konseyin aktif ve etkin çalıştırılması için neler yapılması gerekir orada el birliği ile araştıralım. Hatta Ekonomik ve Sosyal Konsey'de muhalefet partileri nasıl yer alır bunu da konuşalım.

Biz muhalefet olarak bu yüzyılın krizinde, artan cari açık ve işsizlik oranları ile bir krize doğru gitmekte olan ekonomiye bakarak hükümete el uzatıyoruz. Umuyorum ki hükümet halkın elini, emekçinin ve girişimcinin elini havada bırakmasın."