Umut Oran: AB raporu ‘mosmor rapor’





Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA



Ayda iki kez perhizle kilo verilir mi?





‘Ferhat ile Berna’nın hesabını kim verecek’



‘Başbakanı Arap Baharı çarpmış’



AB'nin İlerleme Raporu'na, AB Bakanı ve Baş müzakereci Egemen Bağış'ın pembe gözlüklerle baktığını söyledi ve” 2011 AB İlerleme Raporu pembe değil, mosmor bir rapor'' dedi.Oran, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AB İlerleme Raporu'nu değerlendirdi.Bakan Bağış'ın 6 Temmuz'dan bu yana iki kez AB'ye gittiğini söyleyan Oran, “ gittiğini belirterek, "Ayda iki gün perhiz yapmakla kilo verilir mi" diye sordu.Başbakan Erdoğan'ın 2009 yılında, “Bizim için AB'nin alternatifi yok” sözlerini hatırlatan Oran, 6 yılda 33 fasıldan ancak 1 tanesinin kapatılmış olduğuna dikkat çekerek, bazı ülkelerden blokajlar gelebileceğini söyledi.İlerleme Raporu'nda basın özgürlüğü, kadınların sosyal, siyasal durumu, adil yargılanma hakkı, uzun tutukluluk süreleri, özel yetkili mahkemelerle ilgili konulardaki eksiklere vurgu yaptığını belirleten Oran, “16 ay tutuklu kalan Ferhat ve Berna'nın kim hesabını verecek. Hopa, Tekel eylemlerine, Başbakan'ın İstanbul'daki konuşması sırasındaki eylemde öğrencilere nasıl müdahaleler yapıldığı ileri demokrasinin ne kadar ilerlediğini gösteriyor" dedi.Hırvatistan'ın AB'ye üyelik sürecini gıptayla izlediğini anlatan Oran, “ İğneyi kendinize çuvaldızını başkasına batıracaksınız. Özeleştiri yapılmalı. Bakan'ın Başbakan'ın yanından ayrılması gerekiyor. Asıl işi, Brüksel ve Strazburg'a gitmesi gerekiyor. Başbakan'la dolaşa dolaşa, -biliyorsunuz Başbakan Ortadoğu'ya gidiyor- Arap baharı çarpmış durumda Başbakanı. Her şeyi tozpembe görüyor. Bakan Bağış'ın açıklamalarına baktığınızda da Arap Baharı çarpmış. Bu rapor pembe değil mosmor bir rapor. Bakan daha gerçekçi olmalı. AB İlerleme Raporu ile ilgili TBMM'ye hesap verilmesi gerekiyor. 6 yılda nereden nereye gelindi. 33 fasıldan neden sadece biri açıldı. Bunu anlatması, hesabını vermesi gerekiyor”.