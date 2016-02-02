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Yaşam

Umut Nöbeti'ni Aydın Boysan ve Mustafa Alabora tuttu

Boysan: "Ben doğduğumda Vahdettin hala padişahtı; bugün tereddüt ediyorum, yoksa biz o günler daha mı hürdük"

02 Şubat 2016 17:29

Tutuklu gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül için Silivri Cezaevi önünde başlatılan Umut Nöbeti’nin 63. gününde gazeteci Aydın Boysan ve sanatçı Mustafa Alabora nöbet tuttu.

95 yaşında olmasına rağmen cezaevi önündeki nöbet alanına gelen duayen gazeteci Aydın Boysan, "Ben doğduğumda Vahdettin hala padişahtı. Bugün tereddüt ediyorum, yoksa biz o günler daha mı hürdük" diye konuştu.

Demokratik bir Türkiye özlemini dile getiren sanatçı Mustafa Alabora ise, "Çocukluğumdan beri daha özgür daha mutlu daha demokratik bir ülkede yaşamak inancıyla, hep bunu umut ederek var olmaya çalıştım ama ne yazık ki böyle bir ülkede yaşayamıyorum ve 70 yaşımdan sonra da yaşayabileceğimi sanmıyorum. Ben bir insan hakları savunucusu olarak, bir demokrat olarak bir haberin suç olmaması kanısındayım. Avrupa Birliği standartlarında, Amerika’da, özgür ülkelerde bunların suç unsuru sayılabileceğini de sanmıyorum" şeklinde konuştu.

Alabora, Erdem Gül ve Can Dündar’a selam göndererek, "Sabretsinler, umarım çok yakında çıkarlar, onların gözlerinden öperim" dedi.



 

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