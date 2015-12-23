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Umut Nöbeti'ni 22. gününde Ahmet Ümit devralıyor

Tutuklu gazetecilerin özgürlüklerine kavuşması için tutulan nöbet 22. gününe girdi

23 Aralık 2015 11:55

MİT TIR’ları ile ilgili yaptıkları haber yüzünden tutuklanan Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’ndeki Umut Nöbeti’ni Cumhuriyet Cumhuriyet Gazetesi Sayfa Operatörü Zarife Selçuk, yazar Ahmet Ümit, gazeteci Ümit Aslanbay ile Cenk Başlamış nöbeti devralacak.

Tutuklu gazetecilerin özgürlüklerine kavuşması ve halkın haber alma hakkı adına Silivri Cezaevi önünde tutulan, “Umut Nöbeti”ni 10:00 ile 12:00 saatleri arasında Zarife Selçuk, 12:00 ile 14:00 saatleri arasında Ahmet Ümit, 14:00 ile 17:00 saatleri arasında Ümit Aslanbay ile Cenk Başlamış tutacak.

 

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