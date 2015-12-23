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Cumhuriyet'ten Umut Nöbeti açıklaması: İlişkimiz yok

Silivri Cezaevi önünde Can Dündar ve Erdem Gül için tutulan nöbet 22 gündür devam ediyor

23 Aralık 2015 10:45

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Avukat Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün tutuklanmasının ardından başlatılan "Umut Nöbeti" hakkında yaptığı açıklamada gazetenin nöbet ile ilgili kurumsal bir ilişkisi olmadığını söyledi.

Atalay’ın twitter üzerinden paylaştığı mesajlar şöyle:

Nedim Şener: Umut Nöbeti benim için bitmiştir

Oda TV davası sürecinde tutuklanarak Silivri Cezaevi'nde 375 gün tutuklu kalan gazeteci Nedim Şener,  Umut Nöbeti’ne katılan gazetecilerin bir kısmını eleştirerek, "Can ve Erdem'in gazeteciliğini savunacağım ama Nazlı Ilıcak, Gökçe Fırat ve cemaatçilerin kirlettiği Umut Nöbeti benim için bitmiştir" dedi.

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