Umut Nayir ile Göztepe'nin diyaloğu rekabete renk kattı

Gürkan DURAL / BURSA (DHA) - Göztepe - Bursaspor karşılaşması öncesinde yeşil beyazlı oyuncu Umut Nayir eski kulübüyle yaşadığı sevinçlere ithafen \"Hatıralar sarmış dört bir yanımı\" yazdı. Göztepe ise paylaşımı \"Bir gün gitsen bile hatıran yeter\" ifadeleriyle yanıtladı.

Spor Toto Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında Bursaspor, 14 Aralık Cuma günü deplasmanda Göztepe\'ye konuk olacak. Birbirine yakınlığı ile bilinen her iki camianın bu zorlu randevusu öncesinde ise Göztepe Kulübü ile Bursasporlu oyuncu Umut Nayir\'in sosyal medya paylaşımları rekabete renk kattı. Sarı kırmızılı kulüp resmi sosyal medya hesabından Bursaspor maçının biletlerinin satışa çıktığını duyurken, Umut Nayir ise paylaşıma \"Hatıralar sarmış dört bir yanımı\" yazdı. Göztepe ise 25 yaşındaki oyuncunun bu paylaşımına sarı kırmızılı kulübün Süper Lig\'e çıktığı anda Umut Nayir\'in sevincinin yer aldığı görseli ekleyerek, \"Bir yanda yaşanan o güzel günler, bir yanda anılar bir yanda dünler, seni yaşatacak neler var neler bir gün gitsen bile hatıran yeter\" ifadeleriyle cevap verdi.

Bonservisi Beşiktaş\'ta olan ve Bursaspor\'da bu sezonu kiralık olarak geçiren Umut Nayir, 2016/17 sezonunda İzmir ekibinde forma giymiş ve 35 maçta 18 gol kaydetmişti. Genç futbolcu, Göztepe\'nin Süper Lig\'e yükselişinde ise önemli rol oynamıştı.

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