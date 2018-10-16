Umut Meraş'tan Galatasaray itirafı

BURSA,(DHA) -

Bursaspor\'un yeni transferi Umut Meraş, Galatasaray ve Medipol Başakşehir\'in kendisini istediğini belirtti ve daha sonrasında ise Bursaspor\'a imza attığını söyledi.

Bursaspor\'un yeni transferi Umut Meraş, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Bursaspor\'a transfer olmasının en büyük sebeplerinden birinin Boluspor olduğunu belirten 22 yaşındaki oyuncu, Galatasaray\'da deneme sürecinden geçtiğini söyleyerek, \"Araya bir şeyler girdi beni almadılar. Almadıklarında futbolu bırakma noktasına geldim. Okuluma devam edeceğim dediğim zaman eniştem izin vermedi. Benim arkamdaki güçtür. Eniştem bana futbolcu olacağımı her defasında söyledi. Bolu\'da ilk maçıma çıktığımda on maç oynamıştım. İlk profesyonel maçıma 17 yaşında Altınordu maçında çıktım. Cengiz Ünder, o zaman yedekti” dedi.

\"BURSA\'YA İMZA ATTIM\"

Süper Lig\'de kendini ispat etmek istediğinin altını çizen genç oyuncu, \"Galatasaray ve Başakşehir istedi. Son dakika Bursaspor\'u duydum. Bursa\'yı duyunca doğru yerin burası olduğunu düşündüm. O zaman Boluspor ile Afyon\'da kamptaydım. Ligler başlamıştı. O gün maçımız vardı ve transferin son günüydü. Necip Çelikçi beni bırakmayacağını söyledi. Başkan ile kendim görüşerek, ‘Beni bırak başkanım, hani önümü açacaktın\' dedim. Tatlı bir tartışma neticesinde Afyon kampından eniştem beni kaçırdı. Bursa\'ya imza attım” açıklamasında bulundu.

\"A MİLLİ TAKIM\'A GİTMEK İSTİYORUM\"

Hedeflerine dair de konuşan Umut Meraş, \"Kendimi burada kanıtlayıp, A Milli Takım\'a gitmek istiyorum. Türkiye\'de sol bek sıkıntısı var. Ben de o mevkide oynadığımdan dolayı bunu başarabileceğime inanıyorum. Bunun için çok çalışıyorum. İnşallah daha sonra dili geliştirerek yurt dışına gitmek istiyorum. Cenk Tosun, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi ülkemi oralarda temsil etmek isterim\" ifadelerini kullandı.

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