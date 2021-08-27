Umut Meraş'tan Beşiktaş'a 3 yıllık imza

Beşiktaş, Le Havre'de forma giyen sol bek Umut Meraş'ı kadrosuna kattı. Fransız ekibine 1 milyon euro ödenecek. Futbolcu yıllığı 900 bin eurodan 3 sezonluk sözleşmeye imza atacak.



Siyah-beyazlılar sol bek transferini bitirdi. Beşiktaş, Fransız ekibi Le Havre'de top koşturan Umut'u kadrosuna kattı. Milli futbolcu için 1 milyon euro ödenecek.

Sabah'ın haberine göre Umut Meraş, 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Sezonluk 900 bin euro yıllık ücret alacak. Ayrıca Fransız kulübüne 200 bin euro da bonus ödemesi yapılacak.