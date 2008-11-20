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Yaşam

Umut çiçek açıyor

TOÇEV'in ''Günebakan Projesi''ne destek veren modacılar Erol Albayrak ve Duygu Coşar'ın 2009 ilkbahar-yaz kreasyonları, defileyle sergilendi.

20 Kasım 2008 02:00

Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı'nın (TOÇEV) ''Günebakan Projesi''ne destek veren modacılar Erol Albayrak ve Duygu Coşar'ın 2009 ilkbahar-yaz kreasyonları, defileyle sergilendi.

''Umut Çiçek Açıyor'' adlı defilede sergilenen 10 kıyafet, yatılı ilköğretim bölge okulu (YİBO) öğrencilerine destek amacıyla açık artırmayla satıldı.

TOÇEV'in, Remax ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürüttüğü projeye destek amacıyla Hilton Otel'de düzenlenen gecenin sunuculuğunu modacı Cemil İpekçi üstlenirken, sanatçı Nükhet Duru da sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirdi.

İpekçi, ''Otelin kapısına bir fotoğrafçı koydum. Defileden sonra çıkanları çekecek. Herkesin bu projeye destek olmasını istiyorum. Bu nedenle sonuna kadar burada durmalısınız'' dedi.
Modacılar Erol Albayrak ve Duygu Coşar'ın hazırladığı kıyafetlerin sunulduğu defilede, Çağla Şikel, Şenay Akay ve Tuğba Özay'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü manken podyuma çıktı.

Sergilenen 10 kıyafetin, çocuklar arasında yapılan resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin çalışmalarının basıldığı kumaşlardan yapıldığı bildirildi.

Defilede sergilenen kıyafetlerden her biri, Türkiye genelindeki 603 YİBO'da eğitim gören yaklaşık 165 bin öğrencinin kişisel gelişimleri ve sosyalleşmelerine destek amacıyla 3 bin YTL'den başlayan açık artırmayla satışa sunuldu.

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