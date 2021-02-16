Umut Bulut, Süper Lig tarihine geçiyor

Yıllardır Süper Lig'de top koşturan Umut Bulut, yeni bir rekora çok yakın. Ligde şu ana kadar 503 maça çıkan tecrübeli forvet, lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu Oğuz Çetin'i yakaladı. Bulut bu hafta forma giydiği takdirde rekorun yeni sahibi olacak.

Süper Lig'de 163 kez gol sevinci de yaşayan Umut Bulut, 100 gol barajını geçen futbolcular arasında.

Tecrübeli golcü bu ünvanı Trabzonspor formasıyla 2010-2011 sezonunda elde etmişti.

Umut Bulut, golleriyle hem milli takım, hem de formasını giydiği birçok kulüpte önemli başarılara imza attı.

37 yaşındaki golcü, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere, MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor formalarını da terletti.