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Spor

Umut Bulut ikinci baharını yaşıyor

Oktay ENSARİ / KAYSERİ, (DHA)- MEMLEKETİ olan Kayseri'de forma giyen, sahada basmadık yer bırakmayarak arkadaşlarını ateşleyen ve takımının aldığı puanlara katkıda bulunan Kayserispor kaptanı Umut Bulut ikinci baharını yaşıyor

12 Aralık 2017 13:03

Oktay ENSARİ / KAYSERİ, (DHA)- MEMLEKETİ olan Kayseri\'de forma giyen, sahada basmadık yer bırakmayarak arkadaşlarını ateşleyen ve takımının aldığı puanlara katkıda bulunan Kayserispor kaptanı Umut Bulut ikinci baharını yaşıyor.
Geçen sezon başka bir sarı-kırmızılı ekip Galatasaray\'dan ayrılarak Kayserispor\'a transfer olan, Kayseri\'nin Yeşilhisar ilçesi nüfusuna kayıtlı Umut Bulut, özellikle bu sezon attığı 7 golle kendisine güvenen ve kaptanlık pazubentini teslim edenleri utandırmadı. Attığı kritik gollerle takımının zirve yarışında  üst sıralarda yer almasını sağlayan  tecrübeli oyuncu için Kayserispor teknik direktörü Marius Sumudica, \'\'Bu oyuncum, takımımızın kaptanı her türlü övgüye layık. Zira, sahada basmadık yer bırakmıyor. Arkadaşlarını ateşliyor, rakibe  maçın başından sonuna kadar pres yapıyor. Ona sezon başında kaptanlık görevini verirken beni eleştirenler olmuştu. Hepsini mahçup etti. Sizlerin deyimi ile Allah onu nazardan korusun\'\' diyor.
Geçtiğimiz sezon evini de İstanbul\'dan Kayseri\'ye getiren, eşi Anna ve oğlu Atilla ile Kayseri\'de mutlu ve huzurlu yaşadığını söyleyen Umut Bulut, \"Kayseri benim baba ocağım. Bana Kayserispor formasını giymek ve takımın kaptanlığını yapmak nasip oldu. Burada mutlu ve huzurluyum. Takım arkadaşlarımla bu taraftara layık olmak istiyoruz\'\' şeklinde konuştu.

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