Umut Ali, geçince tutuklandığı sınıra gitti

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS\'ın Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran köyünde 24 Temmuz günü hayvanları otlatırken geçtiği Ermenistan\'da tutuklanan ve 64 gün sonra özgürlüğüne kavuşarak Türkiye\'ye dönen Umut Ali Özmen (16), aynı sınır bölgesine yeniden gitti. Köyüne 40 kilometre uzaklıktaki yaylada yaşadıklarını DHA\'ya anlatan Umut Ali Özmen, \"Merak ettiğimden oldu. Bundan sonra olmayacak tabi ki. Artık tövbe ettim. Artık o tarafa geçmek yok, canım Türkiyem varken\" dedi.

​Akyaka’ya bağlı Küçükdurduran köyünde yaşayan Altınay- Mustafa Özmen çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olan Umut Ali, 24 Temmuz günü, otlayan hayvanlarını geri getirmek için yaylaya gitti. Sınırdaki Şiş Tepesi’ne ulaşan Umut Ali, merak edip, tepeyi aşarak, diğer yamaca indi. Ermenistan askerleri, sınırı ihlal eden Umut Ali Özmen’i gözaltına aldı. Babası Mustafa Özmen’in 5 saatlik çabası sonucu Cebeci Sınır Karakolu’nun kamera kayıtları incelendi ve Umut Ali’nin Ermenistan’a götürüldüğü belirlendi. Umut Ali Özmen, burada tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Umut Ali Özmen\'in sınır ihlali nedeniyle Ermenistan’da tutuklu olmasına ilişkin basına yansıyan haberler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı arayarak, gencin iadesini istedi. Paşinyan da Erdoğan’ın bu talebine olumlu yanıt verdi.

Mustafa Özmen, Kars Faik Fikriye Torunoğulları Sağlık Meslek Lisesi 3’üncü sınıf öğrencisi olan oğlu Umut Ali’yi almak için Ermenistan’ın başkenti Erivan’a gitti. Burada yetkililerle görüşen Özmen, 64 günün ardından 25 Eylül\'de oğlunu cezaevinden aldı. İşlemleri tamamlandıktan sonra Erivan’dan Gürcistan’a geçiş yapan Umut Ali Özmen ve babası Mustafa Özmen, 27 Eylül\'de Ardahan’ın Posof ilçesindeki Türkgözü Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye geçerek Akyaka’nın Küçükdurduran köyüne geldi ve ailesiyle kucaklaşıp hasret giderdi. Umut Ali, okuluna başlayıp arkadaşlarıyla da hasret giderdi.

UMUT ALİ SINIRDAKİ ŞİŞ TEPESİNDE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Umut Ali Özmen, yayla evinde kalan birkaç eşyasını almak üzere gittiği sınırda anılarını tazeledi ve yaşadığı o günü yeniden hatırladı. Sınırdaki Şiş Tepesi’ne giden Umut Ali, hissettiklerini DHA muhabirine anlattı. Umut Ali Özmen, “Köyümüzün yaylasında yaşıyorduk. Hayvanları otlatıyordum. Derenin içinden yola kadar geldim. Sonra yolun diğer tarafındaki taşları merak ettim. Ne olduğunu görmek için oraya gittim. Tepeden aşağı doğru biraz yürüdüm. Sınırı geçtiğimi fark etmemişim. Yürümeye devam ettim ve aşağı inice de 3 Ermeni asker beni yakaladı. Bu sınır askerleri önce üzerimi aradılar, silah doğrultup niçin geldiğimi sordular. Sonra da gözlerimi bağlayıp götürdüler\" diye konuştu.

Yaylaya geldiğinde Şiş Tepesi\'ne gitmeyeceğini ve sınırı aşmayacağını belirten Umut Ali, “Bundan sonra hiçbir şeyi merak etmeyeceğim. Bilmeden sınırı aşmışım. Benim yürüdüğüm alanda sınır telleri de yoktu zaten. Nereye gittiğimi bilmiyordum. O sırada sınırı geçtiğimi fark etmeden ‘hazır gelmişken biraz daha gideyim’ dedim. Merak ettiğimden oldu. Bundan sonra olmayacak tabi ki. Artık tövbe ettim. Artık o tarafa geçmek yok, canım Türkiyem varken\" dedi.

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