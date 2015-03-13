Umur Talu'dan Sabah'a: Tavsiyem, o gazetede kadınlara en aşağılık küfürleri eden daldalı grafiklesinler!

Sabah gazetesinin “Kabataş saldırısı” iddiasının gerçek olduğunu fotoşoplu görselle figüre etmesini bugünkü (13 Mart 2015) köşesine taşıyan Habertürk yazarı Umur Talu, “Bu ülkede kadınlar, genç kızlar, çocuklar her gün çok şiddetli saldırıya uğruyor” diyerek, “Bunları keşfetmene, grafiklemene, uyduruktan çiziktirmene bile gerek yok Daldal!” ifadelerini kullandı.

Talu, “Bir kadının maruz kaldığı şiddet’i resimleyen gazete yönetimine tavsiyem, bizzat o gazetede, o müessesede, erkek çalışanlara da, ama ille kadınlara en aşağılık küfürleri eden, herkesin bildiği ve ispatlanmış bir ahlak ve nezaket timsali olan bir daldalı grafiklesinler…” görüşünü dile getirdi.

Umur Talu yazısında “Zaten itibarsızlaştırma, fadimeşahinleştirme, montajlama, bantlama, yalan, kara liste, işten attırma, ekonomik-siyasal-polisiye tehditleriyle 28 Şubat’a master yaptıran bu dönemde; klasik 28 Şubat’ın o eski, en adi tetikçilerini de kullanmamış, işte hesaplaşmış olurlar! 28 Şubat’tan 27 Nisan’a, bir dönem başkalarının kullandıklarını şimdi tepe tepe kullanmak, çok ahlakiyse, o vakit o bambaşka bir ahlak Laklak!” ifadelerine yer verdi.

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