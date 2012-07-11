Umur Talu'dan Akşam'a: Gazeteci askere 'komutanım' derse...

Umur Talu, ismini vermeden, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya'nın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e “komutanım” diye hitap etmesini ve Suriye'ye karşılık verilmesi beklentisini dile getiren sorusunu eleştirdi.

Küçükkaya, pazar günü Kalender Orduevi'nde tesadüfen gördüğü Özel'in masasına “Komutanım” diye seslenerek konuk olduğunu yazmıştı. Akşam gazetesinde 9 Temmuz Pazartesi günü yayımlanan söyleşide, “Suriye ile savaş çıkaracak halimiz yok” diyen Genelkurmay Başkanı Özel'e Küçükkaya'nın “İyi ama sessiz mi kalacağız” karşılığını vermesi dikkat çekmişti.

Umur Talu, Habertürk'teki köşesinin bir bölümünü bu üsluba ayırdı. Talu'nun “Her gazeteci asker doğar” başlığıyla yayımlanan (11 Temmuz 2012) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Her gazeteci asker doğar!

Genelkurmay Başkanı’na “Komutanım” diyen gazeteciler varken, Genelkurmay’ın gazetecileri asker ve emir eri sanmasından tabii şey yok.

(Yeni Genelkurmay Başkanı’nın “Savaş çıkaracak halimiz yok” dediği yerde; “İyi ama sessiz mi kalacağız” diyen gazetecilik kültüründe, eski Genelkurmay başkanlarına da “Hükümete karşı silah kullanacak mısınız?” diye soruluyordu!)

O vakit şöyle oluyor:

Emir komuta düzenine, ast üst ilişkisine uymazsan…

Ki bu TSK’nın demokratikleşmiş hali…

Sana dava açılıyor.

Öyle oldu zaten:

Genelkurmay, bir subaya üç astsubayın, bir subaya dört, beş astsubay, uzman ve sivil memurun sırtında taşıdığı TSK zirvesi; emekli astsubay derneği TEMAD Başkanı Keser’i konuşturan, programında söz veren kimi gazeteci, televizyoncu hakkında, mesela Balçiçek İlter, Murat Sabuncu, Okan Bayülgen için suç duyurusunda mı bulunuyormuş ne!

Alttaki olmak suçtur, çünkü!

Hem alttaki olup hem konuşmak ağır suçtur!

Ama hem alttaki olup hem kendi vicdanınla, kendi sesinle konuşmak; hele gazetecilik yapıp buna vesile olmak büyük suçtur!

Çünkü Adalet mülkün temelidir!